Новое обвинение Навальному, разблокировка DeviantArt и другие новости дня

В России четвертый раз выявили рекордное количество смертей от коронавируса за сутки — 799. Новых заболевших — 21 571, выздоровевших — 20 067.

Алексею Навальному предъявили еще одно обвинение — в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Максимальное наказание — три года лишения свободы.

Суд отправил под домашний арест депутата Заксобрания Камчатки Игоря Редькина, который накануне признался в убийстве человека по неосторожности. Мера пресечения будет действовать два месяца на время проведения расследования.

РКН вернул доступ к сайту для художников и фотографов DeviantArt, который был заблокирован 3 августа. Администрация ресурса удалила с него все запрещенные материалы, уточнили в ведомстве.

Чеченка Халимат Тарамова, сбежавшая в Махачкалу и насильно возвращенная в семью, вновь попыталась скрыться в Дагестане, но на этот раз ее задержали на границе. Сейчас девушку содержат фактически под домашним арестом.

Каспийский трубопроводный консорциум занизил масштабы разлива нефти в Черном море в сотни тысяч раз, выяснили ученые РАН. 8 августа пятно достигло 80 квадратных километров, что сравнимо с площадью Новороссийска, рядом с которым и произошел инцидент.

В Египте с 1 ноября ограничат минимально возможную цену на размещение в пяти- и четырехзвездочных отелях. Таким образом власти надеются гарантировать туристам высокий уровень обслуживания.

На Сахалине выбросили на свалку памятник Юрию Гагарину, который раньше стоял на въезде в город Невельск. На месте монумента собирались построить АЗС, но после критики местных жителей глава региона потребовал восстановить барельеф.

Власти Крыма решили снять ограничения на работу общепита и аттракционов в Симферополе. Аквапарки откроются по всему региону и будут работать шесть дней в неделю, кроме среды.

Минфин предложил с 1 января следующего года начать тестировать онлайн-продажу российского вина в трех регионах: Москве, Подмосковье и Мордовии. Партнером эксперимента готова стать «Почта России» — она будет доставлять вино покупателям.

В Китае собираются запретить караоке-песни с незаконным контентом. К ним отнесут композиции, которые ставят под угрозу национальное единство, разжигают межнациональную рознь, пропагандируют непристойность, насилие и азартные игры.

Звезда сериала «Прощай навсегда» Кристина Эпплгейт рассказала, что несколько месяцев назад ей поставили диагноз «рассеянный склероз». «Это трудный путь», — призналась актриса.

Дженнифер Лоуренс спродюсирует фильм о Сью Менгерс — голливудском агенте по поиску талантов, которой своими успехами обязаны Шер и Барбра Стрейзанд. Актриса сама сыграет главную роль в картине.

24 августа в «Художественном» пройдет зрительская премьера фильма Пьетро Марчелло «Мартин Иден» — экранизации одноименного романа Джека Лондона. Перед показом картину представит программный директор кинотеатра Стас Тыркин.