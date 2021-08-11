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Новости
В Северной Корее начали показывать Олимпийские игры. Через три дня после окончания соревнований 20:47
Новое обвинение Навальному, разблокировка DeviantArt и другие новости дня
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В сети появился трейлер фильма «Иван Денисович» — первой российской экранизации рассказа Солженицына 19:30
Дженнифер Лоуренс сыграет Сью Менгерс — легендарного голливудского агента по поиску талантов 19:00
AmalieSkram/Twitter Европейские спортсменки требуют отставки глав мирового гандбола из‑за штрафа сборной Норвегии
Европейские спортсменки требуют отставки глав мирового гандбола из‑за штрафа сборной Норвегии 18:06
Смольный уничтожит благоустроенный жителями двор на Васильевском острове. Скамейки и столы — вынесут 17:50
Минфин предложил запустить онлайн-продажи российского вина. Доставлять его будут «Почтой России» 16:59
В Симферополе сняли ограничения для фуд-кортов и аттракционов. Аквапарки заработают по всему Крыму 16:51
Вышел трейлер фильма «Медея» — современной трактовки древнегреческого мифа от Александра Зельдовича 16:36
Navalny/Instagram СК обвинил Алексея Навального в создании организации, посягающей на личность и права граждан
СК обвинил Алексея Навального в создании организации, посягающей на личность и права граждан 15:59
Роскомнадзор разблокировал сайт для художников и фотографов DeviantArt 15:40
Маркетплейс цифровой одежды replicant.fashion запустил виртуальную примерочную 15:30
«Маркет», «Лавка» и «Еда» позволят округлять чеки для поддержки социального проекта «Помощь рядом» 15:08
Жители Сахалина нашли на свалке памятник Юрию Гагарину. На его месте хотят построить автозаправку 14:50
В «Художественном» пройдет зрительская премьера фильма «Мартин Иден» Пьетро Марчелло 14:10
Пресс-центр ИКИ РАН РАН: разлив нефти у Новороссийска в 400 тыс. раз больше, чем сообщалось, — 80 квадратных километров
РАН: разлив нефти у Новороссийска в 400 тыс. раз больше, чем сообщалось, — 80 квадратных километров 13:20
Baza: чеченка Халимат Тарамова снова попыталась сбежать в Дагестан, но была задержана на границе 12:17
Закусочная в Помпеях, скрытая слоем пепла две тысячи лет, вновь откроется для посетителей 12:14
В России четвертый раз выявили рекордные 799 смертей от коронавируса за сутки 11:27
«К посадке самолета не причастны спецслужбы»: Софья Сапега дала интервью белорусскому госканалу 11:10
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Дайджест

Новое обвинение Навальному, разблокировка DeviantArt и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:21

В России четвертый раз выявили рекордное количество смертей от коронавируса за сутки — 799. Новых заболевших — 21 571, выздоровевших — 20 067.

Алексею Навальному предъявили еще одно обвинение — в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Максимальное наказание — три года лишения свободы.

Суд отправил под домашний арест депутата Заксобрания Камчатки Игоря Редькина, который накануне признался в убийстве человека по неосторожности. Мера пресечения будет действовать два месяца на время проведения расследования.

РКН вернул доступ к сайту для художников и фотографов DeviantArt, который был заблокирован 3 августа. Администрация ресурса удалила с него все запрещенные материалы, уточнили в ведомстве.

Чеченка Халимат Тарамова, сбежавшая в Махачкалу и насильно возвращенная в семью, вновь попыталась скрыться в Дагестане, но на этот раз ее задержали на границе. Сейчас девушку содержат фактически под домашним арестом.

Каспийский трубопроводный консорциум занизил масштабы разлива нефти в Черном море в сотни тысяч раз, выяснили ученые РАН. 8 августа пятно достигло 80 квадратных километров, что сравнимо с площадью Новороссийска, рядом с которым и произошел инцидент.

В Египте с 1 ноября ограничат минимально возможную цену на размещение в пяти- и четырехзвездочных отелях. Таким образом власти надеются гарантировать туристам высокий уровень обслуживания.

На Сахалине выбросили на свалку памятник Юрию Гагарину, который раньше стоял на въезде в город Невельск. На месте монумента собирались построить АЗС, но после критики местных жителей глава региона потребовал восстановить барельеф.

Власти Крыма решили снять ограничения на работу общепита и аттракционов в Симферополе. Аквапарки откроются по всему региону и будут работать шесть дней в неделю, кроме среды.

Минфин предложил с 1 января следующего года начать тестировать онлайн-продажу российского вина в трех регионах: Москве, Подмосковье и Мордовии. Партнером эксперимента готова стать «Почта России» — она будет доставлять вино покупателям.

В Китае собираются запретить караоке-песни с незаконным контентом. К ним отнесут композиции, которые ставят под угрозу национальное единство, разжигают межнациональную рознь, пропагандируют непристойность, насилие и азартные игры.

Звезда сериала «Прощай навсегда» Кристина Эпплгейт рассказала, что несколько месяцев назад ей поставили диагноз «рассеянный склероз». «Это трудный путь», — призналась актриса.

Дженнифер Лоуренс спродюсирует фильм о Сью Менгерс — голливудском агенте по поиску талантов, которой своими успехами обязаны Шер и Барбра Стрейзанд. Актриса сама сыграет главную роль в картине.

24 августа в «Художественном» пройдет зрительская премьера фильма Пьетро Марчелло «Мартин Иден» — экранизации одноименного романа Джека Лондона. Перед показом картину представит программный директор кинотеатра Стас Тыркин.

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