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Жители Сахалина нашли на свалке памятник Юрию Гагарину. На его месте хотят построить автозаправку

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:50

В городе Невельск на юго-западе Сахалина местные жители нашли среди мусора обломки стелы в честь Юрия Гагарина, которая раньше стояла на въезде в город. Фото разрушенного монумента опубликовал Mash.

По данным «Интерфакса», на месте памятника собирались построить автозаправку. Однако после критики в соцсетях губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко потребовал восстановить барельеф.

«Со стороны главы [Невельского] района это неуважительное отношение к истории, к великому прошлому нашей страны», — заявил глава региона.

Он потребовал, чтобы стелу в кратчайшие сроки отреставрировали и до 1 сентября нашли ей «достойное место в центре города».

Сносом памятника также возмутился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Роскосмос сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и с требованием восстановить памятник», — заявил он.

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