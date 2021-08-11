Жители Сахалина нашли на свалке памятник Юрию Гагарину. На его месте хотят построить автозаправку

В городе Невельск на юго-западе Сахалина местные жители нашли среди мусора обломки стелы в честь Юрия Гагарина, которая раньше стояла на въезде в город. Фото разрушенного монумента опубликовал Mash.

По данным «Интерфакса», на месте памятника собирались построить автозаправку. Однако после критики в соцсетях губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко потребовал восстановить барельеф.