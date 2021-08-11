Роскомнадзор разблокировал сайт для художников и фотографов DeviantArt

Роскомнадзор отменил блокировку сайта DeviantArt после того, как с него был удален запрещенный контент. Об этом сообщается на сайте ведомства.

РКН ограничил доступ к ресурсу на территории России 3 августа. Причиной стало неудаление администрацией сайта «материалов, демонстрирующих способы и призывающих к суициду, изображений с детской порнографией, нацистской символикой, объявлений о продаже наркотических средств».

«После введения ограничительных мер DeviantArt удалил все противоправные материалы, в отношении которых ранее направлялись требования, и проинформировал об этом Роскомнадзор. Проведенная специалистами ведомства проверка подтвердила удаление запрещенной информации в полном объеме», — говорится в сообщении РКН.

DeviantArt — популярный портал для фотографов, иллюстраторов и писателей, а также социальная сеть художников. Сервис был создан в 2000 году. В 2017 году проект купила израильская компания Wix и начала разрабатывать обновленную версию сайта.

В конце июля Роскомнадзор заблокировал сайт Genius из‑за публикации текстов песен, которые запрещены ведомством из‑за экстремистского содержания или призывов к суициду. Позже ведомство сняло блокировку с ресурса.