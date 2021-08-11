В Китае запретят караоке-песни с «пропагандой непристойности», насилия и азартных игр

Власти Китая собираются запретить караоке-песни, содержащие «незаконный контент». Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на Министерство культуры и туризма КНР.
К запрещенным отнесут песни, которые:
- Ставят под угрозу национальное единство, суверенитет или территориальную целостность;
- Разжигают межнациональную или межэтническую рознь;
- Наносят ущерб национальной части и интересам;
- Нарушают религиозную политику государства;
- Пропагандируют непристойность, азартные игры, насилие и другие преступные действия.
Новые правила должны вступить в силу 1 октября. В министерстве отметили, что владельцам заведений сложно выявлять незаконные песни, поскольку в некоторых библиотеках насчитывается более 100 тыс. композиций, поэтому там призвали поставщиков контента брать на себя большую ответственность.
Это не первый раз, когда в Китае запрещают определенные песни в караоке-заведениях. В 2018 году около 6 тыс. композиций были исключены из библиотек из‑за нарушения авторских прав.