СК обвинил Алексея Навального в создании организации, посягающей на личность и права граждан

Следственный комитет предъявил Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом говорится на сайте СК.

Оппозиционеру вменяют нарушение части 2 статьи 239 УК. Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы.

По версии следствия, Навальный создал НКО Фонд борьбы с коррупцией*, деятельность которого «была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний». Политик, как отмечает СК, руководил ФБК вместе с Иваном Ждановым и Леонидом Волковым (они также проходят фигурантами по этому делу).

Ведомство заявило, что Навальный и его соратники распространяли в сети от имени ФБК призывы к участию в несогласованных митингах в январе этого года. При этом, утверждает СК, «Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий».

Уголовное дело о создании НКО, посягающей на личность и права граждан, было заведено в феврале 2021 года. Однако известно о нем стало в конце апреля — из материалов дела о признании ФБК экстремистской организацией. Тогда Навальный, Жданов и Волков проходили по нему подозреваемыми.

* ФБК включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, и признан в России экстремистской организацией.