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Правительство Египта установит минимальные цены для отелей, чтобы гарантировать хороший сервис

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:21

Правительство Египта установит с 1 ноября минимальные цены на пребывание в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра туризма страны Халеда аль-Анани.

С помощью ограничения цен власти надеются гарантировать отдыхающим высокий уровень обслуживания и «побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис».

В пятизвездочных отелях цена за ночь составит минимум 40 долларов с человека, в четырехзвездочных отелях — 28 долларов. По словам аль-Анани, власти страны в течение уже двух месяцев проверяют гостиницы на соответствие заявленным звездам.

Министр отметил, что правительство предоставляет предприятиям налоговые и других льготы, помогая восстановлению туристического бизнеса. Подобные меры касаются и авиакомпаний.

«В частности, министерство гражданской авиации снизило цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20-50%. За авиатопливо делается скидка в размере 15 центов на доллар. Такие скидки будут действовать весь зимний сезон, до апреля 2022 года», — сказал аль-Анани.

Он подчеркнул, что льготы предоставляются всем авиакомпаниям, привозящих путешественников в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам. «Мы включим российские авиакомпании в эту программу», — пообещал министр.

Также аль-Анани анонсировал запуск внутренних рейсов между курортами (Хургадой и Шарм-эль-Шейхом) и Луксором, Абу-Симбе и Асуаном. Египет надеется, что это поможет туристам примерно за 99 долларов посмотреть достопримечательности страны.

«Раньше у туристов была проблема: если они хотели побывать в Луксоре, им нужно было покупать длительную экскурсию. Такая опция поможет туристам проще добираться до наиболее значимых памятников Египта», — пояснил министр.

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