В Симферополе сняли ковидные ограничения для аквапарков и фуд-кортов

Власти Крыма решили снять ограничения на работу фуд-кортов и аквапарков в Симферополе из‑за стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу крымского управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

По ее словам, последние четыре недели в городе снижается заболеваемость COVID-19. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что в Симферополе разрешат и работу аттракционов.

В июне власти Крыма ограничили массовые мероприятия в десяти районах Крыма. Была запрещена ночная работа общепита и развлекательные события.

В Симферополе, Алуште и Ялте были введены дополнительные меры. Кинотеатрам и театрам разрешили работать при заполнении зала не более чем на 50%, а фудкортам только навынос или доставку. Аттракционы, аквапарки и торговые центры закрывались по средам и воскресеньям для проведения дезинфекции и генеральной уборки.