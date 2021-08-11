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В России четвертый раз выявили рекордные 799 смертей от коронавируса за сутки

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:27

В России за последние сутки выявили 21 571 случай COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 193 заражения больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 1639 до 2076 человек. Следом идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край, Воронежская область и Красноярский край.

Умерли за последние сутки 799 человек — это максимум, который уже достигался трижды, в последний раз — 29 июля. За все время с начала пандемии от COVID-19 скончался 167 241 пациент.

За сутки выздоровели 20 067 человек, за весь период — 5 808 777. Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 512 859.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 203,2 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (35,6 млн), на втором — Индия (31,9 млн), на третьем — Бразилия (20,1 млн).

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