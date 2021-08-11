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Камчатского депутата, признавшегося в случайном убийстве, отправили под домашний арест

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:05

Суд Петропавловска-Камчатского отправил под домашний арест депутата Законодательного собрания Камчатки Игоря Редькина, который признался в убийстве человека по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мера пресечения в отношении Редькина будет действовать два месяца на время проведения расследования. Против депутата возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК).

Накануне Редькин рассказал, что ночью 2 августа случайно застрелил местного жителя на свалке у поселка Озерновский, приняв того за медведя. По информации местных СМИ, во время происшествия депутат якобы был сильно пьян.

После публикации признания Редькин заявил, что приостанавливает свое членство в партии «Единая Россия» и снимает свою кандидатуру с сентябрьских выборов в Законодательное собрание края.

Игорь Редькин более двадцати лет занимается бизнесом на Камчатке. Ему принадлежат рыбопромышленная компания «Витязь-Авто» и доли в ряде других предприятий края. По итогам прошлого года бизнесмен оказался на 20-м месте рейтинга Forbes самых богатых госслужащих и депутатов России. Согласно декларации, в 2020-м его доход составил 314,73 миллиона рублей, доход его семьи — 715,72 миллиона рублей. Также Редькин задекларировал 11 объектов недвижимости. С 2007 года предприниматель был депутатом Заксобрания Камчатки от партии «Единая Россия».

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