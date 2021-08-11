У актрисы Кристины Эпплгейт диагностировали рассеянный склероз

Американская актриса Кристина Эпплгейт рассказала в твиттере, что у нее несколько месяцев назад диагностировали рассеянный склероз. Она попросила об уединении во время борьбы с болезнью.

«Это было странное путешествие. Но меня так поддержали знакомые мне люди, у которых это же заболевание. Это трудный путь. Но, как мы все знаем, дорога продолжается. Если только какой‑нибудь придурок ее не заблокирует», — написала артистка.

Эпплгейт добавила, что каждый день просыпается и предпринимает указанные действия. Сколько времени может потребоваться 49-летней актрисе, чтобы совладать с хроническим аутоимунном заболеванием, неизвестно.

Кристина Эпплгейт известна по большому количеству ролей в преимущественно комедийных проектах. В ее фильмографии числятся такие картины как «Вид сверху лучше», «Пришельцы в Америке», «Милашка», «Пережить Рождество», «Очень плохие мамочки».

Также актриса снялась в сериалах «Друзья», «Джесси», «Женаты и с детьми», «Кто такая Саманта?» и «Прощай навсегда». Последние два являются по совместительству продюсерскими работами Эпплгейт.

Ранее артистке уже приходилось сталкиваться с серьезным заболеванием. В августе 2008 года Эпплгейт сообщила, что у нее обнаружили рак молочной железы. Актрисе пришлось перенести двойную мастэктомию. Позднее она решилась также на удаление яичников и фаллопиевых труб.