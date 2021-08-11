В «Художественном» пройдет зрительская премьера фильма «Мартин Иден» Пьетро Марчелло

24 августа в большом зале кинотеатра «Художественный» пройдет зрительская премьера фильма Пьетро Марчелло «Мартин Иден» — экранизации одноименного романа Джека Лондона. Об этом «Афише Daily» сообщили представители кинотеатра.

В центре сюжета — юный моряк и выходец из низов Мартин, который случайно знакомится с девушкой из состоятельной семьи Эленой и влюбляется в нее с первого взгляда. Попав под обаяние высшего света, юноша решает стать достойным своей избранницы. С этого момента он посвящает жизнь тому, чтобы реализовать пробудившийся писательский дар, добиться славы и руки любимой женщины.