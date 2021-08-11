Минфин предложил запустить онлайн-продажи российского вина. Доставлять его будут «Почтой России»

Минфин предложил протестировать онлайн-продажу российского вина в трех регионах. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Начать эксперимент ведомство предлагает 1 января 2022 года в Москве, Московской области и Мордовии. В будущем правительство сможет расширить список регионов-участников. Длительность эксперимента также определяет кабмин.

К продажам в интернете допустят только крепленые и игристые вина, на 100% состоящие из винограда и выращенные на территории России. Партнером тестового периода готова стать «Почта России» — заказ нужно будет делать на ее специальном сайте.

Получить доставку с вином покупатель сможет не раньше чем через 24 часа с момента заказа — по указанному адресу либо в почтовом отделении. При выдаче будет необходим документ, подтверждающий возраст 18 лет и старше.

О том, что «Почта России» разрабатывает проект по продаже российского вина через интернет, в мае писал РБК. Тогда планировалось провести эксперимент с июня по декабрь 2021 года в Подмосковье и Мордовии.

В России онлайн-продажи алкогольных напитков запрещены с 2007 года. С тех пор власти неоднократно обсуждали возможность снятия запрета. В частности, в 2017 году Минфин предлагал разрешить торговлю с 2020 года.

Против легализации онлайн-продаж алкоголя выступает Минздрав, а также МВД. Тем не менее «на практике игроки уже организовывают продажу с доставкой или через click & collect», сообщали в «Почте России».