перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Дженнифер Лоуренс сыграет Сью Менгерс — легендарного голливудского агента по поиску талантов 19:00
AmalieSkram/Twitter Европейские спортсменки требуют отставки глав мирового гандбола из‑за штрафа сборной Норвегии
Европейские спортсменки требуют отставки глав мирового гандбола из‑за штрафа сборной Норвегии 18:06
Смольный уничтожит благоустроенный жителями двор на Васильевском острове. Скамейки и столы — вынесут 17:50
Минфин предложил запустить онлайн-продажи российского вина. Доставлять его будут «Почтой России» 16:59
В Симферополе сняли ограничения для фуд-кортов и аттракционов. Аквапарки заработают по всему Крыму 16:51
Вышел трейлер фильма «Медея» — современной трактовки древнегреческого мифа от Александра Зельдовича 16:36
Navalny/Instagram СК обвинил Алексея Навального в создании организации, посягающей на личность и права граждан
СК обвинил Алексея Навального в создании организации, посягающей на личность и права граждан 15:59
Роскомнадзор разблокировал сайт для художников и фотографов DeviantArt 15:40
Маркетплейс цифровой одежды replicant.fashion запустил виртуальную примерочную 15:30
«Маркет», «Лавка» и «Еда» позволят округлять чеки для поддержки социального проекта «Помощь рядом» 15:08
Жители Сахалина нашли на свалке памятник Юрию Гагарину. На его месте хотят построить автозаправку 14:50
В «Художественном» пройдет зрительская премьера фильма «Мартин Иден» Пьетро Марчелло 14:10
Пресс-центр ИКИ РАН РАН: разлив нефти у Новороссийска в 400 тыс. раз больше, чем сообщалось, — 80 квадратных километров
РАН: разлив нефти у Новороссийска в 400 тыс. раз больше, чем сообщалось, — 80 квадратных километров 13:20
Baza: чеченка Халимат Тарамова снова попыталась сбежать в Дагестан, но была задержана на границе 12:17
Закусочная в Помпеях, скрытая слоем пепла две тысячи лет, вновь откроется для посетителей 12:14
В России четвертый раз выявили рекордные 799 смертей от коронавируса за сутки 11:27
«К посадке самолета не причастны спецслужбы»: Софья Сапега дала интервью белорусскому госканалу 11:10
В Китае запретят караоке-песни с «пропагандой непристойности, насилия и азартных игр» 10:57
Matteo Jorjoson/Unsplash Создатель AstraZeneca счел невозможным коллективный иммунитет от коронавируса из‑за «Дельта»-штамма
Создатель AstraZeneca счел невозможным коллективный иммунитет от коронавируса из‑за «Дельта»-штамма 10:08
«Эксмо-АСТ» подала в суд на Telegram из‑за пиратских копий книг 10:05
Отключить рекламу

Минфин предложил запустить онлайн-продажи российского вина. Доставлять его будут «Почтой России»

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:59

Минфин предложил протестировать онлайн-продажу российского вина в трех регионах. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Начать эксперимент ведомство предлагает 1 января 2022 года в Москве, Московской области и Мордовии. В будущем правительство сможет расширить список регионов-участников. Длительность эксперимента также определяет кабмин.

К продажам в интернете допустят только крепленые и игристые вина, на 100% состоящие из винограда и выращенные на территории России. Партнером тестового периода готова стать «Почта России» — заказ нужно будет делать на ее специальном сайте.

Получить доставку с вином покупатель сможет не раньше чем через 24 часа с момента заказа — по указанному адресу либо в почтовом отделении. При выдаче будет необходим документ, подтверждающий возраст 18 лет и старше.

О том, что «Почта России» разрабатывает проект по продаже российского вина через интернет, в мае писал РБК. Тогда планировалось провести эксперимент с июня по декабрь 2021 года в Подмосковье и Мордовии.

В России онлайн-продажи алкогольных напитков запрещены с 2007 года. С тех пор власти неоднократно обсуждали возможность снятия запрета. В частности, в 2017 году Минфин предлагал разрешить торговлю с 2020 года.

Против легализации онлайн-продаж алкоголя выступает Минздрав, а также МВД. Тем не менее «на практике игроки уже организовывают продажу с доставкой или через click & collect», сообщали в «Почте России».

События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Почта России
Минфин
Минздрав РФ
МВД
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить