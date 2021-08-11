перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В «Художественном» пройдет зрительская премьера фильма «Мартин Иден» Пьетро Марчелло 14:10
Пресс-центр ИКИ РАН РАН: разлив нефти у Новороссийска в 400 тыс. раз больше, чем сообщалось, — 80 квадратных километров
РАН: разлив нефти у Новороссийска в 400 тыс. раз больше, чем сообщалось, — 80 квадратных километров 13:20
Baza: чеченка Халимат Тарамова снова попыталась сбежать в Дагестан, но была задержана на границе 12:17
Закусочная в Помпеях, скрытая слоем пепла две тысячи лет, вновь откроется для посетителей 12:14
В России четвертый раз выявили рекордные 799 смертей от коронавируса за сутки 11:27
«К посадке самолета не причастны спецслужбы»: Софья Сапега дала интервью белорусскому госканалу 11:10
В Китае запретят караоке-песни с «пропагандой непристойности, насилия и азартных игр» 10:57
Matteo Jorjoson/Unsplash Создатель AstraZeneca счел невозможным коллективный иммунитет от коронавируса из‑за «Дельта»-штамма
Создатель AstraZeneca счел невозможным коллективный иммунитет от коронавируса из‑за «Дельта»-штамма 10:08
«Эксмо-АСТ» подала в суд на Telegram из‑за пиратских копий книг 10:05
Камчатского депутата, признавшегося в случайном убийстве, отправили под домашний арест 9:05
Правительство Египта установит минимальные цены для отелей, чтобы гарантировать хороший сервис 2:21
У актрисы Кристины Эпплгейт диагностировали рассеянный склероз 1:34
Билли Айлиш рассказала телеведущему Джимми Фэллону о синестезии. Она ассоциирует слова с цветами 0:51
margotrobbie/Instagram Марго Робби снимется в новом фильме Уэса Андерсона. Ее роль будет второстепенной
Марго Робби снимется в новом фильме Уэса Андерсона. Ее роль будет второстепенной Вчера в 23:48
Кот Сигизмунд проведет экскурсии по Эрмитажу. Их можно будет посмотреть в тиктоке Вчера в 23:22
Фестиваль экспериментального кино MIEFF объявил публичную и онлайн-программу Вчера в 23:15
НАСА сообщило о невозможности высадки на Луну в 2024 году Вчера в 22:29
The Guardian: авторы идей комиксов получают только по 5000 долларов за успешные фильмы Marvel Вчера в 22:00
Распалась группа Chromatics Вчера в 21:44
Pacific Press/Getty Images Губернатор Нью-Йорка Куомо уходит в отставку на фоне секс-скандала. Штат впервые возглавит женщина
Губернатор Нью-Йорка Куомо уходит в отставку на фоне секс-скандала. Штат впервые возглавит женщина Вчера в 21:10
Отключить рекламу

РАН: разлив нефти у Новороссийска в 400 тыс. раз больше, чем сообщалось, — 80 квадратных километров

Семён Гудошников
Сегодня в 13:20

Площадь разлива нефти в Черном море рядом с Новороссийском в 400 тыс. раз больше, чем сообщал Каспийский трубопроводный консорциум. Об этом заявили в Институте космических исследований РАН, изучившем спутниковый снимок от 8 августа, 18.00 по местному времени.

Выброс нефти произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva с погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума. На предприятии 9 августа заявили, что площадь разлива составила около 200 квадратных метров, а объем — порядка 12 кубических метров.

Однако спутниковый снимок, сделанный за день до пресс-релиза консорциума, свидетельствует, что площадь нефтяного загрязнения тогда составляла почти 80 квадратных километров (сравнимо с площадью самого Новороссийска — 81,1 квадратного километра). Пятно было вытянуто от берега в открытое море на 19 километров, отметили в Институте космических исследований РАН.

По сообщениям трубопроводного консорциума, причиной инцидента стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора на выносном причальном устройстве. Компания уверяла, что к вечеру 7 августа разлив нефти был локализован, а его ликвидация — завершена.

События недели на afisha.ru
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить