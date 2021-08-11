Площадь разлива нефти в Черном море рядом с Новороссийском в 400 тыс. раз больше, чем сообщал Каспийский трубопроводный консорциум. Об этом заявили в Институте космических исследований РАН, изучившем спутниковый снимок от 8 августа, 18.00 по местному времени.

Выброс нефти произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva с погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума. На предприятии 9 августа заявили, что площадь разлива составила около 200 квадратных метров, а объем — порядка 12 кубических метров.

Однако спутниковый снимок, сделанный за день до пресс-релиза консорциума, свидетельствует, что площадь нефтяного загрязнения тогда составляла почти 80 квадратных километров (сравнимо с площадью самого Новороссийска — 81,1 квадратного километра). Пятно было вытянуто от берега в открытое море на 19 километров, отметили в Институте космических исследований РАН.

По сообщениям трубопроводного консорциума, причиной инцидента стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора на выносном причальном устройстве. Компания уверяла, что к вечеру 7 августа разлив нефти был локализован, а его ликвидация — завершена.