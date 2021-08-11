Baza: чеченка Халимат Тарамова снова попыталась сбежать в Дагестан, но была задержана на границе

Чеченка Халимат Тарамова, сбежавшая из семьи в Махачкалу и насильно возвращенная в Чечню, вновь попыталась скрыться в Дагестане. Однако на этот раз ее задержали прямо на границе, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, 31 июля девушка, пока дома не было отца, уехала на такси в сторону Дагестана. Родственники быстро обнаружили ее исчезновение и обратились в полицию. Сотрудники МВД отследили перемещения Халимат по камерам и задержали ее на границе Чечни и Дагестана.

На данный момент Тарамова находится дома с семьей. Как отмечает Baza, девушка фактически содержится под домашним арестом.

10 июня в Махачкале полицейские пришли в квартиру, где укрывались жертвы домашнего насилия. Среди них была и Халимат Тарамова, сбежавшая из семьи из‑за побоев, связанных с ее сексуальной ориентацией. Девушку силой вывезли в Чечню, а правозащитниц, которые пытались ей помочь, задержали. Вместе с Тарамовой забрали уроженку Перми Анну Манылову, но ее освободили по дороге.

13 июня чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что «благодаря слаженным действиям правоохранительных органов пресечена попытка похищения человека». По его словам, Тарамову пытались похитить «провокаторы», но сотрудникам полиции удалось вернуть девушку домой.

Позже на телеканале «Грозный» появился сюжет, в котором Халимат отрицает причастность к ЛГБТ-сообществу и какое‑либо давление со стороны близких. Там же она утверждает, что в Махачкалу приехала «как в тумане», а в ее жизни в Чечне «все хорошо». В «Российской ЛГБТ-сети»* уверены, что девушка «находится в заложниках».

Халимат Тарамова — дочь Аюба Тарамова, который в 2000 году занял должность главы аппарата администрации Чечни, а затем работал первым замминистра ЖКХ республики.

* Фонд «Сфера», выступающий оператором «Российской ЛГБТ-сети», признан НКО-иноагентом.