Американская актриса Дженнифер Лоуренс, известная по фильмам «Голодные игры», «Мой парень — псих», «Афера по-американски» и «Люди Икс: Первый класс», сыграет легендарного голливудского агента по поиску талантов Сью Менгерс. Об этом сообщил Collider.

Байопик Менгерс, которой своими карьерами обязаны такие кинозвезды как Джули Харрис, Пол Ньюман, Шер, Фэй Данауэй, Барбара Стрейзанд, снимет режиссер Паоло Соррентино («Молодой папа», «Великая красота», «Молодость»).

Сценарий фильма напишут Лорен Шукер Блюм, Ребекка Анджело (обе — «Оранжевый — хит сезона») и Джон Логан («Гладиатор», «Авиатор»). Последний уже написал пьесу о жизни «суперагента» (так называли Менгерс) — в ней главную роль исполнила Бетт Мидлер.

Сью Менгерс была важной фигурой в кинобизнесе США в 1960-1980-х годах. Она помогала актерам заключать контракты со студиями, опекала молодых артистов и, как отмечает Collider, являлась «силой, с которой приходилось считаться».

Продюсерами картины о ее жизни стали Эрик Фейг («Шаг вперед», «Мистер и миссис Смит»), Джастин Польски и сама Лоуренс. Бюджет проекта составляет 80 млн долларов. Предположительно, 20 млн из них получит исполнительница роли Менгерс.