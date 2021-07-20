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Безос слетал в космос, Lil Nas X всех обманул и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:54

Миллиардер Джефф Безос исполнил мечту детства и отправился в космос вместе с братом. Через четыре минуты после взлета экипаж вышел из атмосферы Земли, а разгонный блок ракеты отделился и успешно приземлился на платформу.

«Медуза» (признана иноагентом), «Медиазона» и «Холод» нашли порядковые номера переболевших COVID-19 в сертификатах, которые выдают на «Госуслугах». Они уже превышают 29 млн, хотя официально власти сообщают о 6 млн случаев болезни.

ВОЗ обнаружила штамм коронавируса «Лямбда» с несколькими мутациями более чем в 30 странах. Он умеет подстраиваться под разные внешние условия и в основном распространяется в Северной и Южной Америке.

Участник Pussy Riot Александр Софеев уехал из страны после серии арестов. Он собирается встретиться с уже покинувшей Россию Никой Никульшиной и отправиться в Грузию.

Минцифры обяжет Роскомнадзор вести списки компаний-нарушителей, которые не открыли филиалы в России. Им будет грозить блокировка и перекрытие всех банковских операций.

Росбанк и «Открытие» подключили карту «Мир» к Apple Pay, вскоре так сделают и другие пять банков. Но отечественная карта может ненадолго прекратить работу за рубежом: Mastercard намеревается закрыть бренд Maestro, под которым «Мир» выступает за пределами России.

Впервые за более чем вековую историю Олимпийских игр был изменен их официальный девиз. К фразе «Быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе».

Spotify назвал самых популярных российских исполнителей за рубежом. Петр Чайковский все еще в топе, а на каком месте Моргенштерн — не скажем (нет, не на втором).

Lil Nas X объявил в соцсетях, что Nike подала на него в суд из‑за «сатанинских кроссовок», и изрядно напугал подписчиков возможным арестом. Оказалось, что заседание — фейк, а вся шумиха вокруг него была задумана для продвижения нового сингла рэпера.

Эдриен Броди присоединился к Биллу Мюррею и Тильде Суинтон в касте нового фильма Уэса Андерсона. Троица появилась и в предыдущем фильме режиссера — «Французском вестнике», премьера которого недавно прошла в Каннах.

Нового «Блэйда» с Махершалой Али срежиссирует Бассам Тарик. Его наиболее известная работа — музыкальная драма «Откуда ты родом?», получившая приз ФИПРЕССИ на Берлинале.

Алан Тейлор станет продюсером первого сезона сериала «Интервью с вампиром» и снимет два эпизода. Ранее он работал над «Кланом Сопрано», «Игрой престолов» и «Терминатор: Генезис».

В конце следующего года выйдет книга мемуаров принца Гарри. В ней он обещает дать точный и правдивый рассказ о своей жизни в королевской семье — взлетах и падениях, ошибках и извлеченных уроках.

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