Marvel нашел режиссера для нового «Блэйда» с Махершалой Али. Им станет Бассам Тарик

Режиссером нового фильма «Блейд», которым занимается Marvel, станет Бассам Тарик, наиболее известный по работе над музыкальной драмой «Откуда ты родом?» (взяла приз ФИПРЕССИ на Берлинале). Об этом сообщает Deadline со ссылкой на информированные источники. В Marvel ситуацию не прокомментировали.

По данным издания, глава Marvel Studios Кевин Файги и исполнитель главной роли в «Блейде» Махершала Али потратили месяцы на встречи с десятками кандидатов. Сделка с Тариком еще не завершена, но студия уже ведет с ним переговоры.

В качестве сценариста ранее была выбрана Стейси Осеи-Куффур («Беги», «Хранители»). Она станет первой чернокожей женщиной, которая напишет сценарий для фильма Marvel.

Блэйд — охотник на вампиров, обладающий сверхчеловеческой силой и выносливостью, а также иммунитетом к укусам вампиров. В оригинальной серии фильмов роль супергероя исполнил Уэсли Снайпс.

О перезапуске «Блэйда» стало известно на фестивале Comic Con, который прошел в Сан-Диего в 2019 году. Подробности проекта пока неизвестны, как и точная дата выхода на экраны.