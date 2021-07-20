Роспотребнадзор будет вести список с иностранными IT-компаниями без представительства в России

Роскомнадзор будет вести список с иностранными компаниями, которые не открыли филиалы в России. Об этом говорится в проекте постановления Минцифры, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Всего будет два списка с компаниями-нарушителями. Первый — с иностранными IT-компаниями, которые подпадают под действие закона, но не открыли представительства в России. Банки обяжут перекрывать им любые денежные платежи.

Второй — с иностранными поставщиками платежных услуг, которые принимают платежи компаний из первого списка. Если такая компания не устранит нарушения в течение 30 дней, Роскомнадзор ее заблокирует.

Список ведомства будет храниться в открытом доступе. Роскомнадзор обязан будет исключить из него компанию в течение трех дней после выполнения требований законодательства или по решению суда.

17 июня Госдума приняла в окончательном чтении закон «о приземлении» иностранных IT-гигантов в стране.

Инициатива предполагает, что с 1 января 2022 года зарубежные IT-компании обязаны открывать в России свои представительства. В случае отказа им могут ограничить деятельность вплоть до блокировки ресурса. Закон будет распространяться на ресурсы с аудиторией не менее 500 тыс. российских пользователей в сутки.