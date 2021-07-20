Эдриен Броди сыграет в новом фильме Уэса Андерсона

Голливудский актер Эдриен Броди присоединится к касту новой картины Уэса Андерсона. Об этом пишет Deadline.

Вместе с Броди в фильме снимутся Билл Мюррей и Тильда Суинтон. Съемки предположительно будут проходить в Испании. Других подробностей пока неизвестно.

Для Броди это будет уже пятая роль в фильмах Андерсона после «Отеля „Гранд Будапешт“», «Фантастического мистера Фокса», «Поезда на Дарджилинг» и «Французского вестника». В последней картине также снялись Мюррей и Суинтон.

Премьера «Французского вестника» прошла недавно на Каннском кинофестивале. Лента не получила наград, зато фотография ее актеров на красной ковровой дорожке породила волну мемов.