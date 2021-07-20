перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Lil Nas X предстал в суде из‑за «сатанинских кроссовок». Оказалось, это промо к его новому синглу 15:05
Бывшие сотрудники WhatsApp создали социальную сеть HalloApp 14:58
Spotify назвал самых популярных российских исполнителей за рубежом 14:37
Сайт о компьютерных играх опубликовал статью, написанную котом 14:27
Lionel Hahn/Getty Images Эдриен Броди сыграет в новом фильме Уэса Андерсона
Эдриен Броди сыграет в новом фильме Уэса Андерсона 13:40
Алан Тейлор снимет несколько эпизодов сериала «Интервью с вампиром» 13:26
Самбо, чирлидинг и тайский бокс получили полноценное признание МОК 13:01
Роспотребнадзор будет вести список с иностранными IT-компаниями без представительства в России 12:23
Принц Гарри выпустит мемуары, где честно расскажет о жизни в королевской семье 12:05
Matthew Waring/Unsplash В России выявили 23 770 случаев COVID-19 за сутки
В России выявили 23 770 случаев COVID-19 за сутки 11:26
Девиз Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее» изменен. К нему добавили слово «вместе» 11:04
В Красноярске открыли кафе для сусликов 10:29
Marvel нашел режиссера для нового «Блэйда» с Махершалой Али. Им станет Бассам Тарик 10:18
Второй участник Pussy Riot покинул Россию. Перед вылетом за ним следили сотрудники Центра «Э» 9:45
Christiann Koepke/Unsplash Российские банки начали подключать карту «Мир» к Apple Pay
Российские банки начали подключать карту «Мир» к Apple Pay 9:38
ВОЗ: штамм коронавируса «Лямбда» обнаружен более чем в 30 странах 8:37
Шарлиз Терон спродюсирует сериал для HBO Max. Его снимут по мотивам хоррор-романа 2:04
У аэропорта Жуковский появится собственный туроператор 1:31
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа 0:49
Tamara Malaniy/Unsplash В итальянских музеях камеры начали анализировать реакцию посетителей на экспонаты
В итальянских музеях камеры начали анализировать реакцию посетителей на экспонаты 0:18
Отключить рекламу

Эдриен Броди сыграет в новом фильме Уэса Андерсона

Семён Гудошников
Сегодня в 13:40

Голливудский актер Эдриен Броди присоединится к касту новой картины Уэса Андерсона. Об этом пишет Deadline.

Вместе с Броди в фильме снимутся Билл Мюррей и Тильда Суинтон. Съемки предположительно будут проходить в Испании. Других подробностей пока неизвестно.

Для Броди это будет уже пятая роль в фильмах Андерсона после «Отеля „Гранд Будапешт“», «Фантастического мистера Фокса», «Поезда на Дарджилинг» и «Французского вестника». В последней картине также снялись Мюррей и Суинтон.

Премьера «Французского вестника» прошла недавно на Каннском кинофестивале. Лента не получила наград, зато фотография ее актеров на красной ковровой дорожке породила волну мемов.

Подробности по теме
Итоги Каннского кинофестиваля-2021 — и где смотреть все эти фильмы
Итоги Каннского кинофестиваля-2021 — и где смотреть все эти фильмы
События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Эдриен Броди
Билл Мюррей
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить