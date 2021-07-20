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Mastercard планирует закрыть Maestro. Под этим брендом карты «Мир» работают за рубежом

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:10

Руководство платежной системы Mastercard обсуждает закрытие сервиса дебетовых карт Maestro. «Коммерсант» со ссылкой на источники пишет, что компания планирует закрыть бренд во всем мире.

Участники рынка рассказали изданию, что разговоры об этом ведутся несколько лет. Один из собеседников пояснил, что Mastercard накладно развивать сразу два бренда, один из которых малоприбыльный.

По словам другого источника, у Maestro маленькие комиссии, а это невыгодно банкам и самой платежной системе. Третья причина: картами Maesrto нельзя расплатиться в интернете, а это главное направление развития у ведущих платежных систем. В Mastercard комментировать сообщения о закрытии отказались и добавили, что «бренд работает без изменений».

В России карты Maesrto используются в кобейджинговым соглашении с НСПК, оператором платежной системы «Мир». Это сотрудничество позволяет держателям отечественной карты расплачиваться «Миром» в 180 странах. В обращении карт «Мир/Maestro» порядка 3 млн штук, но в случае закрытия НСПК сможет перейти на другие международные платежные системы — например, JCB и UnionPay.

«Коммерсант» отмечает, что самостоятельное продвижение «Мира» удается лишь в странах Азии и постсоветского пространства.

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