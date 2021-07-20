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Джефф Безос совершил суборбитальный прыжок вместе с братом и 82-летней женщиной

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:42

Основатель Amazon Джефф Безос отправился в космос вместе со своим братом Марком, 18-летним американцем Оливером Дейменом и 82-летней летчицей Уэлли Фанк. Деймен стал самым молодым, а Фанк — самым пожилым человеком в космосе. Прямая трансляция полета велась на ютьюб-канале Blue Origin.

Ракета Безоса состоит из одной ступени и пассажирской капсулы на шесть человек. В ней на шестом пассажирском месте сидел сам Безос, на четвертом — его брат, на третьем — Фанк, а на первом — Деймен, сын основателя нидерландской компании Somerset Capital Partners.

В 16.12 по московскому времени ракета отъехала от лифта на место старта и под отсчет диктора взлетела в небо.

© Blue Origin/YouTube

За минуту полета New Shepard достиг скорости 1000 километров в час и высоты в 10 километров. Через три минуты кораблю удалось достичь линии Кармана — высоты в 100 километров, которая считается Международной авиационной федерацией границей между атмосферой Земли и космосом.

Через полторы минуты разгонный блок ракеты отделился от капсулы и начал снижение вниз, через четыре минуты он успешно приземлился на землю.

© Blue Origin/YouTube

Капсула с людьми начала быстро снижаться спустя 8 минут 20 секунд после начала полета. Они раскрыли парашюты и через две минуты успешно приземлились.

Все четыре астронавта сами вышли, спустились по трапу и под овации встречающих начали делиться впечатлениями о полете. А братья Безосы даже устроили «душ» из шампанского в честь исполнения своей детской мечты.

Старт корабля New Shepard был приурочен к 52-й годовщине высадки на Луну миссии «Аполлон-11».

После удачного суборбитального прыжка основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон поздравил Безоса и экипаж New Shepard с успешным космическим полетом.

«Отличная работа Blue Origin, Джефф и Марк Безос, Уэлли и Оливер. Это впечатляет! Всего наилучшего команде от меня и Virgin Galactic», — написал он.

11 июля британский миллиардер Ричард Брэнсон в возрасте 70 лет отправился в суборбитальный полет на космическом корабле VSS Unity, произведенном собственной компанией Virgin Galactic.

За две минуты космический корабль разогнался до скорости втрое больше скорости звука — более 3500 км/ч — и достиг высоты 86 км (выше, чем граница космоса, принятая в США). Участники полета пробыли в космосе несколько минут, испытав на себе невесомость, и начали снижение. Через 10 минут они уже совершили мягкую посадку.

Полет Джеффа Безоса отличается от запуска Ричарда Брэнсона. Например, весь путь до космоса на корабле основателя Amazon New Shepard проходил в полностью автоматическом режиме, в то время, как космолет Брэнсона VSS Unity управлялся пилотами.

Также New Shepard оснащен аварийной системой увода капсулы от ракеты, которая была испытана до полета трижды, а вот у компании Брэнсона Virgin Galactic такой системы нет, и в случае аварии пассажирам пришлось бы возвращаться на Землю при помощи индивидуальных парашютов.

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