Джефф Безос совершил суборбитальный прыжок вместе с братом и 82-летней женщиной

Основатель Amazon Джефф Безос отправился в космос вместе со своим братом Марком, 18-летним американцем Оливером Дейменом и 82-летней летчицей Уэлли Фанк. Деймен стал самым молодым, а Фанк — самым пожилым человеком в космосе. Прямая трансляция полета велась на ютьюб-канале Blue Origin. Ракета Безоса состоит из одной ступени и пассажирской капсулы на шесть человек. В ней на шестом пассажирском месте сидел сам Безос, на четвертом — его брат, на третьем — Фанк, а на первом — Деймен, сын основателя нидерландской компании Somerset Capital Partners. В 16.12 по московскому времени ракета отъехала от лифта на место старта и под отсчет диктора взлетела в небо.

© Blue Origin/YouTube

За минуту полета New Shepard достиг скорости 1000 километров в час и высоты в 10 километров. Через три минуты кораблю удалось достичь линии Кармана — высоты в 100 километров, которая считается Международной авиационной федерацией границей между атмосферой Земли и космосом. Через полторы минуты разгонный блок ракеты отделился от капсулы и начал снижение вниз, через четыре минуты он успешно приземлился на землю.

© Blue Origin/YouTube

Капсула с людьми начала быстро снижаться спустя 8 минут 20 секунд после начала полета. Они раскрыли парашюты и через две минуты успешно приземлились.

Все четыре астронавта сами вышли, спустились по трапу и под овации встречающих начали делиться впечатлениями о полете. А братья Безосы даже устроили «душ» из шампанского в честь исполнения своей детской мечты. Старт корабля New Shepard был приурочен к 52-й годовщине высадки на Луну миссии «Аполлон-11».

После удачного суборбитального прыжка основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон поздравил Безоса и экипаж New Shepard с успешным космическим полетом. «Отличная работа Blue Origin, Джефф и Марк Безос, Уэлли и Оливер. Это впечатляет! Всего наилучшего команде от меня и Virgin Galactic», — написал он.