перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Принц Гарри выпустит мемуары, где честно расскажет о жизни в королевской семье 12:05
Matthew Waring/Unsplash В России выявили 23 770 случаев COVID-19 за сутки
В России выявили 23 770 случаев COVID-19 за сутки 11:26
Девиз Олимпийских игр «быстрее, выше, сильнее» изменен. К нему добавили слово «вместе» 11:04
В Красноярске открыли кафе для сусликов 10:29
Marvel нашел режиссера для нового «Блэйда» с Махершалой Али. Им станет Бассам Тарик 10:18
Второй участник Pussy Riot покинул Россию. Перед вылетом за ним следили сотрудники центра «Э» 9:45
Christiann Koepke/Unsplash Российские банки начали подключать карту «Мир» к Apple Pay
Российские банки начали подключать карту «Мир» к Apple Pay 9:38
ВОЗ: штамм коронавируса «Лямбда» обнаружен более чем в 30 странах 8:37
Шарлиз Терон спродюсирует сериал для HBO Max. Его снимут по мотивам хоррор-романа 2:04
У аэропорта Жуковский появится собственный туроператор 1:31
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа 0:49
Tamara Malaniy/Unsplash В итальянских музеях камеры начали анализировать реакцию посетителей на экспонаты
В итальянских музеях камеры начали анализировать реакцию посетителей на экспонаты 0:18
Канада снимет ограничения на въезд вакцинированных туристов со всего мира с 7 сентября Вчера в 23:11
Губернатор Свердловской области поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге Вчера в 22:42
В Кронштадте выставят на торги бывший завод, где в XIX веке располагался Пушечный двор Вчера в 22:23
Суд заключил под стражу 18-летнюю девушку, сбившую троих детей на переходе в Москве Вчера в 22:22
Christian Wiediger/Unsplash В WhatsApp появилась функция присоединения к групповому звонку после его начала
В WhatsApp появилась функция присоединения к групповому звонку после его начала Вчера в 21:52
Росавиация не допустила ни одну российскую авиакомпанию к полетам на курорты Египта Вчера в 21:22
ФИФА дисквалифицировала троих российских игроков из‑за допинга Вчера в 21:09
Черная Вдова, Человек-паук и Соколиный Глаз: двойники «Марвела» в тиктоке устроили «званый ужин» Вчера в 21:00
Отключить рекламу

Второй участник Pussy Riot покинул Россию. Перед вылетом за ним следили сотрудники центра «Э»

Семён Гудошников
Сегодня в 9:45

Участник панк- и акционистской группы Pussy Riot Александр Софеев покинул Россию после серии арестов. Об этом он рассказал «Открытым медиа».

После очередного выхода из спецприемника 19 июля и до момента отлета за ним следили сотрудники центра «Э» — сперва на четырех автомобилях, а затем дойдя с ним до зоны вылета аэропорта.

Софеев решил улететь из страны после второго ареста за 15 суток (с мая для активиста это был четвертый арест). Обсудив ситуацию с друзьями, они решили, что власти «специально оставляют некий временной люфт перед следующим задержанием», чтобы активисты покинули страну.

«Если уж стоит выбор между прекрасным вторым спецприемником и отдыхом на морском побережье, то я склонен выбрать второй вариант», — пояснил Софеев, отметив, что навсегда бросать Россию не намерен.

Акционист планирует встретиться с уже покинувшей страну участницей Pussy Riot Никой Никульшиной и отправиться в Грузию. 20 июля, после освобождения из спецприемника, о своем желании уехать из России сообщила также подруга акционистов, режиссер Анна Кузьминых.

Софеев стал вторым участником Pussy Riot, покинувшем страну после серии арестов. 18 июля это сделала Никульшина вместе со своим молодым человеком Романом Дуровым. По ее словам, большинство членов группы решили, что «не видят смысла мариноваться под бесконечными арестами» до выборов.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Александр Софеев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить