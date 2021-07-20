Второй участник Pussy Riot покинул Россию. Перед вылетом за ним следили сотрудники центра «Э»

Участник панк- и акционистской группы Pussy Riot Александр Софеев покинул Россию после серии арестов. Об этом он рассказал «Открытым медиа».

После очередного выхода из спецприемника 19 июля и до момента отлета за ним следили сотрудники центра «Э» — сперва на четырех автомобилях, а затем дойдя с ним до зоны вылета аэропорта.

Софеев решил улететь из страны после второго ареста за 15 суток (с мая для активиста это был четвертый арест). Обсудив ситуацию с друзьями, они решили, что власти «специально оставляют некий временной люфт перед следующим задержанием», чтобы активисты покинули страну.

«Если уж стоит выбор между прекрасным вторым спецприемником и отдыхом на морском побережье, то я склонен выбрать второй вариант», — пояснил Софеев, отметив, что навсегда бросать Россию не намерен.

Акционист планирует встретиться с уже покинувшей страну участницей Pussy Riot Никой Никульшиной и отправиться в Грузию. 20 июля, после освобождения из спецприемника, о своем желании уехать из России сообщила также подруга акционистов, режиссер Анна Кузьминых.

Софеев стал вторым участником Pussy Riot, покинувшем страну после серии арестов. 18 июля это сделала Никульшина вместе со своим молодым человеком Романом Дуровым. По ее словам, большинство членов группы решили, что «не видят смысла мариноваться под бесконечными арестами» до выборов.