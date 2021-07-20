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Алан Тейлор снимет несколько эпизодов сериала «Интервью с вампиром»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:26

Алан Тейлор, работавший над «Кланом Сопрано» и «Безумцами», снимет первые два эпизода сериала «Интервью с вампиром» для телеканала AMC. Он также займет место исполнительного продюсера первого сезона, сообщает Variety.

В первый сезон сериала войдет восемь эпизодов. Шоураннером выступил Ролин Джонс («Подпольная империя»), а продюсерами — Марк Джонсон («Во все тяжкие»), писательница Энн Райс и ее сын Кристофер Райс.

В начале прошлого года AMC приобрел права на 18 книг из цикла «Вампирские хроники» писательницы Энн Райс, и «Интервью с вампиром» — первый анонсированный проект. В центре романа — вампир Луи, который после потери жены и ребенка хотел умереть, но обрел вечную жизнь.

В 1994 году Нил Джордан снял киноверсию этой книги. В ней сыграли Том Круз, Брэд Питт, Кирстен Данст и Антонио Бандерас.

Президент по оригинальным программам AMC Networks и AMC Studios Дэн МакДермотт сказал, что сотрудничество с Тейлором еще в первом эпизоде «Безумцев» не только задало шоу визуальный тон, но и дало толчок для телекомпании в области оригинальных шоу. «Алан Тейлор — легендарный режиссер и человек», — добавил он.

Помимо «Клана Сопрано» и «Безумцев» Тейлор принял участие в съемках первого сезона сериала «Дедвуд» для HBO, нескольких эпизодах первого и второго сезонов «Игры престолов» и «Секса в большом городе». Он также снял фильмы «Тор-2: Царство тьмы», «Терминатор: Генезис» и «Множественные святые Ньюарка».

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