Принц Гарри выпустит мемуары, где честно расскажет о жизни в королевской семье

Принц Гарри опубликует в конце 2022 года в издательстве Penguin Random House книгу своих мемуаров. Об этом пишет Lit Hub со ссылкой на пресс-релиз книги.

В мемуарах принц обещает дать точный и полностью правдивый рассказ о своей жизни в королевской семье — взлетах и падениях, ошибках и извлеченных уроках. Гарри намерен показать, что независимо от того, откуда человек родом, между ним и королевской особой гораздо больше общего, чем принято считать.

Герцог работал над книгой больше года. По его словам, он пишет мемуары не как принц, которым родился, а как человек, которым стал.

Представитель Гарри сказал Би-би-си, что герцог недавно лично разговаривал со своей семьей по поводу написания книги. Он добавил, что Букингемский дворец вряд ли даст разрешение на проект.

Это будет первая книга принца Гарри, в июне его жена Меган издала детскую книгу «Скамейка». В январе 2020 года супруги заявили, что перестанут исполнять королевские обязанности и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество. Кроме того, они больше не будут получать деньги из королевской казны. После этого пара переехала сперва в Канаду, а затем — в США.

Недавно у Гарри и Меган родился второй ребенок — дочь Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор. Вместе с ней и двухлетним сыном Арчи супруги живут в Калифорнии.