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ВОЗ: штамм коронавируса «Лямбда» обнаружен более чем в 30 странах

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:37

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение «Лямбда»-штамма коронавируса более чем в 30 странах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на твиттер главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии Ван Керкхове.

Керкхове напомнила, что в июне этого года ВОЗ занесла «Лямбда»-вариант в список штаммов, представляющих интерес. По ее словам, организация внимательно следит за ним и взаимодействует с другими членами ВОЗ для получения информации о распространении этого варианта коронавируса.

«Он циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор он был обнаружен более чем в 30 странах», — сказала она.

Впервые «Лямбда»-вариант обнаружили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в декабре 2020 года. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке, влияющих на степень заразности.

По его словам, «Лямбда»-штамм отлично изменяется и подстраивается под разнообразные внешние условия. Он также «более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру». Жемчугов добавил, что этот вариант быстрее будет заражать тех, кто еще не переболел или не сделал прививку.

На сегодняшний день в списке ВОЗ зафиксированы штаммы вируса SARS-CoV-2 с обозначениями «Альфа» (обнаружен в Великобритании), «Бета» (Южная Африка), «Гамма» (Бразилия) и «Дельта» (Индия). В списке также находятся четыре штамма — «Эта» (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «Йота» (США) «Каппа» (Индия) и «Лямбда» (Перу).

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