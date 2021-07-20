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«Медуза»*: в реестре Минздрава 29 млн записей о случаях ковида. Это в 5 раз больше официальных цифр

Семён Гудошников
Сегодня в 18:25

В реестре Минздрава, созданном для отслеживания числа заболевших COVID-19, уже более 29 млн записей, говорится в совместном исследовании «Медузы»*, «Медиазоны» и «Холода». Это в пять раз больше официальных цифр, публикуемых оперштабом.

Журналисты пришли к такому выводу, изучив QR-коды, которые выдаются на «Госуслугах» переболевшим коронавирусом. Эти коды представляют собой гиперссылку, которая ведет на страницу на «Госуслугах». Если посмотреть ее код на компьютере, можно обнаружить номер сертификата переболевшего.

Как утверждают расследователи, он состоит из 16 цифр: восьмерка, двузначный год региона и единица (вероятно, обозначает получателя бюджетных средств), затем идут четыре цифры — месяц и год, а последние восемь цифр — уникальный номер переболевшего.

Журналисты «Медузы» выяснили, что сейчас порядковые номера переболевших уже превышают 29 млн. А на пике заболеваемости в реестр Минздрава вносилось по 125 тыс. записей в день.

Идея о том, что сертификаты переболевших пронумерованы по порядку, принадлежит эксперту по электоральной статистике Сергею Шпилькину. Изначально он сделал такое предположение относительно сертификатов о вакцинации, и их номера совпали с цифрами вакцинированных, собранных независимыми аналитиками.

Собеседник издания в одном из региональных минздравов подтвердил, что порядковый номер в регистре — единый по всей стране и отражает общее число зарегистрированных заболевших на момент его создания.

Однако не все записи в реестре — подтвержденные случаи коронавируса. Согласно инструкции Минздрава, в него должны включать не только людей с положительным результатом лабораторных исследований (то есть ПЦР и других тестов), но и тех, кому диагноз COVID-19 поставили с помощью других методов диагностики, например компьютерной томографии, а также «все случаи пневмонии, включая амбулаторные».

В оперштабе назвали информацию расследователей несоответствующей действительности. Там сказали, что цифра в 27 млн фигурирует на «Госуслугах» в отношении привитых первым компонентом вакцины. В «Медузе» в качестве опровержения привели скриншот сертификата пациента, который выздоровел от COVID-19 в середине февраля. Порядковый номер его сертификата — 17 млн, к тому времени в России было произведено всего 11 млн доз вакцин и привито около 4 млн человек.

Если данные о 29 миллионах заразившихся соответствуют действительности, то Россия находится на третьем месте в мире по количеству случаев коронавируса. В пересчете на миллион жителей страна поднялась бы с 85-го места на 1-е, говорится в расследовании.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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