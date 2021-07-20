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Lil Nas X предстал в суде из‑за «сатанинских кроссовок». Оказалось, это промо к его новому синглу

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:05

Американский рэпер Lil Nas X объявил в соцсетях, что компания Nike подала на него в суд по делу о «сатанинских кроссовках», и заставил подписчиков изрядно поволноваться из‑за возможного ареста. В конце концов оказалось, что заседание — фейк, а вся шумиха вокруг него была задумана для продвижения нового сингла музыканта.

16 июля Lil Nas X опубликовал в тиктоке видео, где рассказал, что его ожидает слушание по поводу несанкционированного использования товарного знака Nike на «сатанинских кроссовках», которые он выпустил вместе с нью-йоркской компанией MSCHF.

@lilnasx

♬ industry baby by lil nas x - lil nas x
«Когда в понедельник у тебя суд из‑за „сатанинских кроссовок“ и ты можешь попасть в тюрьму, но твой лейбл требует от тебя и дальше снимать видео для тиктока»

Кроссовки Satan Shoes на базе модели Nike Air Max 97, к созданию которых приложил руку Lil Nas X, появились в марте и были немедленно раскритикованы за пропаганду сатанизма. Все из‑за того, что в подошву обуви якобы добавили человеческую кровь, а в ее дизайн включили символику «Церкви Сатаны». Сразу после выпуска Nike объявила, что никак не связана с этими кроссовками, и подала в суд на создателей, обвинив их в нарушении прав на товарный знак.

Позже Nike все-таки добилась запрета на продажу «сатанинских кроссовок», а MSCHF пообещала выкупить назад всю проданную обувь. Таким образом, конфликт был улажен.

Поэтому, объявив в середине июля еще об одном суде с Nike, Lil Nas X сбил с толку своих поклонников. А после публикации твита о предстоящем аресте рэпер и вовсе запустил масштабную кампанию в свою поддержку.

«Кроме шуток, я не могу поверить, что меня могут посадить в тюрьму. Кто будет клепать слегка забавные твиты о том, что я гей, пока меня нет?»

Поклонники вывели в тренды твиттера хештег FreeLilNasX («Освободите Lil Nas X») и всерьез недоумевали, каким образом можно получить реальный тюремный срок за нарушение использования торговой марки.

Но в итоге выяснилось, что все посты и ролики Lil Nas X о суде были лишь промоушеном его предстоящего сингла «Indastry Baby». Через несколько часов после твита о заключении в тюрьму рэпер опубликовал трейлер нового клипа, в котором высмеял суд с Nike и анонсировал новый релиз.

В видео музыкант играет роль судьи, прокурора, адвоката и самого себя, как обвиняемого в деле с «сатанинскими кроссовками».

В конце ролика судья приговаривает Lil Nas X к пяти годам тюрьмы и отбыванию наказания в штате Монтеро. Эта деталь отсылает к настоящему имени музыканта и его предстоящему альбому, который так и будет называться — «Montero».

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