Lil Nas X предстал в суде из‑за «сатанинских кроссовок». Оказалось, это промо к его новому синглу

Американский рэпер Lil Nas X объявил в соцсетях, что компания Nike подала на него в суд по делу о «сатанинских кроссовках», и заставил подписчиков изрядно поволноваться из‑за возможного ареста. В конце концов оказалось, что заседание — фейк, а вся шумиха вокруг него была задумана для продвижения нового сингла музыканта. 16 июля Lil Nas X опубликовал в тиктоке видео, где рассказал, что его ожидает слушание по поводу несанкционированного использования товарного знака Nike на «сатанинских кроссовках», которые он выпустил вместе с нью-йоркской компанией MSCHF.

@lilnasx ♬ industry baby by lil nas x - lil nas x «Когда в понедельник у тебя суд из‑за „сатанинских кроссовок“ и ты можешь попасть в тюрьму, но твой лейбл требует от тебя и дальше снимать видео для тиктока»

Кроссовки Satan Shoes на базе модели Nike Air Max 97, к созданию которых приложил руку Lil Nas X, появились в марте и были немедленно раскритикованы за пропаганду сатанизма. Все из‑за того, что в подошву обуви якобы добавили человеческую кровь, а в ее дизайн включили символику «Церкви Сатаны». Сразу после выпуска Nike объявила, что никак не связана с этими кроссовками, и подала в суд на создателей, обвинив их в нарушении прав на товарный знак. Позже Nike все-таки добилась запрета на продажу «сатанинских кроссовок», а MSCHF пообещала выкупить назад всю проданную обувь. Таким образом, конфликт был улажен. Поэтому, объявив в середине июля еще об одном суде с Nike, Lil Nas X сбил с толку своих поклонников. А после публикации твита о предстоящем аресте рэпер и вовсе запустил масштабную кампанию в свою поддержку.

all jokes aside i can’t believe i might be going to jail. who’s going to make mildly funny tweets about being gay while i’m away — nope 👶🏾 (@LilNasX) July 19, 2021 «Кроме шуток, я не могу поверить, что меня могут посадить в тюрьму. Кто будет клепать слегка забавные твиты о том, что я гей, пока меня нет?»

Поклонники вывели в тренды твиттера хештег FreeLilNasX («Освободите Lil Nas X») и всерьез недоумевали, каким образом можно получить реальный тюремный срок за нарушение использования торговой марки.

Но в итоге выяснилось, что все посты и ролики Lil Nas X о суде были лишь промоушеном его предстоящего сингла «Indastry Baby». Через несколько часов после твита о заключении в тюрьму рэпер опубликовал трейлер нового клипа, в котором высмеял суд с Nike и анонсировал новый релиз. В видео музыкант играет роль судьи, прокурора, адвоката и самого себя, как обвиняемого в деле с «сатанинскими кроссовками».