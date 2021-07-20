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Российские банки начали подключать карту «Мир» к Apple Pay

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:38

С 20 июля держатели карт «Мир» сразу в нескольких банках смогут оплачивать покупки с помощью мобильного кошелька Apple Pay. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников на финансовом рынке.

Теперь клиенты «Открытия» и Росбанка смогут загрузить карты «Мир» в свой IPhone, а позже к сервису подключатся Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Российские банки готовили этот запуск почти три месяца.

Росбанк также планирует подключить «Мир» к мобильному кошельку в ближайшее время, а МКБ внедрит эту услугу к осени этого года.

В феврале платежная система «Мир» разослала кредитным организациям бюллетень, в котором сообщила, что с 27 апреля появится возможность добавлять карты в сервис безналичной оплаты смартфоном Apple Pay.

Карты «Мир», создали в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под санкции из‑за Крыма.

Платежная система не поддерживала Google Pay и Apple Pay, поэтому в 2018 году национальная система платежных карт (НСПК) разработала собственное приложение MirPay, которое не работало на устройствах Apple.

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