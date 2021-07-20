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Девиз Олимпийских игр «быстрее, выше, сильнее» изменен. К нему добавили слово «вместе»

Семён Гудошников
Сегодня в 11:04

На 138 сессии Международного олимпийского комитета (МОК), который прошел в Токио, был изменен официальный девиз Олимпийских игр. Теперь он будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: citius, altius, fortius — communis).

Добавить слово «вместе» предложил глава МОК Томас Бах. Новый вариант девиза был принят на сессии комитета единогласно. Сам Бах назвал изменение слогана «эпохальным событием».

Фраза «быстрее, выше, сильнее» впервые была сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных состязаний в его колледже. Эти слова понравились барону Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что они отлично отражают цели атлетов со всего мира. В качестве девиза Олимпийских игр эта фраза была утверждена в 1894 году.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены будут выступать на ней не под флагом и гимном страны, а в составе сборной Олимпийского комитета России. Заменой гимна для российских олимпийцев станет фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского. Ранее эту музыку использовали на чемпионате мира по фигурному катанию.

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