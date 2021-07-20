Spotify назвал самых популярных российских исполнителей за рубежом

Spotify в честь годовщины запуска в России продолжает делиться с «Афишей Daily» данными о предпочтениях пользователей. В этот раз стриминговый сервис назвал десятку отечественных исполнителей, которых чаще других слушают за пределами России.

Первую строчку в списке занял классик Петр Чайковский. Произведения композитора можно найти более чем в 100 редакционных плейлистах музыкального приложения.

На втором месте закрепился дуэт Rauf & Faik, который с момента основания в 2015 году сам пишет себе тексты и аранжировки. В этом году музыканты добавили в копилку хитов трек «Ramadan» и перепели свою «Это ли счастье?» на английском, превратив песню в «Can’t Buy Me Loving/La La La».

Третий в топ-10 — Моргенштерн. В этом году, помимо огромного количества синглов, он релизнул сразу два альбома — «Million Dollar: Happiness» и «Million Dollar: Business».

На четвертом месте композитор Tony Igy — автор трека «Astronomia», известного по мему с танцующими носильщиками гробов. В прошлом году электронщик занял второе место, но и в этом году песня обеспечила ему успех.

Замыкает пятерку певец Jony. Впервые его имя появилось в чартах в 2019 году, когда вышел хит «Комета». Из последних — «Камнепад» и «Blue Eyes».

Вторую половину списка поделили между собой Miyagi & Andy Panda, «Тату», Ic3Peak, Arty, а в самом конце еще один российский композитор — Сергей Рахманинов.

В середине июля Spotify назвал самых популярных исполнителей в России. Попробуйте угадать музыкальные пристрастия россиян с помощью теста «Афиши Daily».