перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Lil Nas X предстал в суде из‑за «сатанинских кроссовок». Оказалось, это промо к его новому синглу 15:05
Бывшие сотрудники WhatsApp создали социальную сеть HalloApp 14:58
Spotify назвал самых популярных российских исполнителей за рубежом 14:37
Сайт о компьютерных играх опубликовал статью, написанную котом 14:27
Lionel Hahn/Getty Images Эдриен Броди сыграет в новом фильме Уэса Андерсона
Эдриен Броди сыграет в новом фильме Уэса Андерсона 13:40
Алан Тейлор снимет несколько эпизодов сериала «Интервью с вампиром» 13:26
Самбо, чирлидинг и тайский бокс получили полноценное признание МОК 13:01
Роспотребнадзор будет вести список с иностранными IT-компаниями без представительства в России 12:23
Принц Гарри выпустит мемуары, где честно расскажет о жизни в королевской семье 12:05
Matthew Waring/Unsplash В России выявили 23 770 случаев COVID-19 за сутки
В России выявили 23 770 случаев COVID-19 за сутки 11:26
Девиз Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее» изменен. К нему добавили слово «вместе» 11:04
В Красноярске открыли кафе для сусликов 10:29
Marvel нашел режиссера для нового «Блэйда» с Махершалой Али. Им станет Бассам Тарик 10:18
Второй участник Pussy Riot покинул Россию. Перед вылетом за ним следили сотрудники Центра «Э» 9:45
Christiann Koepke/Unsplash Российские банки начали подключать карту «Мир» к Apple Pay
Российские банки начали подключать карту «Мир» к Apple Pay 9:38
ВОЗ: штамм коронавируса «Лямбда» обнаружен более чем в 30 странах 8:37
Шарлиз Терон спродюсирует сериал для HBO Max. Его снимут по мотивам хоррор-романа 2:04
У аэропорта Жуковский появится собственный туроператор 1:31
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа 0:49
Tamara Malaniy/Unsplash В итальянских музеях камеры начали анализировать реакцию посетителей на экспонаты
В итальянских музеях камеры начали анализировать реакцию посетителей на экспонаты 0:18
Отключить рекламу

Spotify назвал самых популярных российских исполнителей за рубежом

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:37

Spotify в честь годовщины запуска в России продолжает делиться с «Афишей Daily» данными о предпочтениях пользователей. В этот раз стриминговый сервис назвал десятку отечественных исполнителей, которых чаще других слушают за пределами России.

Первую строчку в списке занял классик Петр Чайковский. Произведения композитора можно найти более чем в 100 редакционных плейлистах музыкального приложения.

На втором месте закрепился дуэт Rauf & Faik, который с момента основания в 2015 году сам пишет себе тексты и аранжировки. В этом году музыканты добавили в копилку хитов трек «Ramadan» и перепели свою «Это ли счастье?» на английском, превратив песню в «Can’t Buy Me Loving/La La La».

Третий в топ-10 — Моргенштерн. В этом году, помимо огромного количества синглов, он релизнул сразу два альбома — «Million Dollar: Happiness» и «Million Dollar: Business».

На четвертом месте композитор Tony Igy — автор трека «Astronomia», известного по мему с танцующими носильщиками гробов. В прошлом году электронщик занял второе место, но и в этом году песня обеспечила ему успех.

Замыкает пятерку певец Jony. Впервые его имя появилось в чартах в 2019 году, когда вышел хит «Комета». Из последних — «Камнепад» и «Blue Eyes».

Вторую половину списка поделили между собой Miyagi & Andy Panda, «Тату», Ic3Peak, Arty, а в самом конце еще один российский композитор — Сергей Рахманинов.

В середине июля Spotify назвал самых популярных исполнителей в России. Попробуйте угадать музыкальные пристрастия россиян с помощью теста «Афиши Daily».

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Петр Чайковский
Сергей Рахманинов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить