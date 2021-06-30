«Прямая линия» с Путиным, сиквел «Черной Пантеры» и другие новости дня

В России выявили 21 042 новых случая заражения коронавирусом — на 426 больше, чем вчера. Умерли за сутки 669 заболевших — это максимум с начала пандемии.

Владимир Путин провел «Прямую линию» с жителями России. Среди прочего, он рассказал, что привился «Спутником V», и пообещал, что российские власти не будут блокировать иностранные соцсети.

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность четырех европейский организаций. Среди них — британский Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»).

Суд оштрафовал признанный иноагентом центр «Насилию.нет» на 50 тыс. рублей за отказ главы организации Анны Ривиной предоставить свои паспортные данные Роскомнадзору. По закону она не должна была этого делать, а необходимые данные уже были у ведомства.

Сборная Украины впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, обыграв Швецию со счетом 2:1. В следующем матче украинцы сыграют против англичан.

Мосгорсуд продлил до 7 октября арест Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. В общей сложности журналист проведет в заключении больше года.

Турция готова принимать российских туристов, привитых одной из отечественных вакцин. В министерстве туризма страны уточнили, что въезд разрешен только через 14 дней после второй дозы прививки.

Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink запустится через пять недель — в августе. Он заполнит пробелы между 5G и оптоволоконным кабелем, что позволит выходить в сеть в самых труднодоступных местах.

Канье Уэст обвинил одну из крупнейших торговых сетей Walmart в плагиате сланцев Yeezy Foam Runner. Компания продавала похожую обувь за 24,99 доллара, в то время как стоимость оригинальной обуви — 75 долларов.

Hyundai Motors выпустила видео, в котором роботы Boston Dynamics танцуют с южнокорейским бойз-бендом BTS под песню «Ioniq: I’m on It». Ролик выпущен в честь завершения успешной сделки между компаниями.

Студия Marvel приступила к съемкам фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда». В нем снимутся все актеры из первой части, кроме Чедвика Боузмана, который умер в 2020 году.

Вышел заключительный клип в рамках трибьют-альбома «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию Осипа Мандельштама. Им стал ролик на «Стихи о неизвестном солдате» в исполнении Oxxxymiron.

В эти выходные в рамках поп-ап-проекта Jameson Yard можно будет послушать свежие диджей-сеты, оценить новинки из бруклинских рекорд-шопов и поучаствовать в турнире по пинг-понгу. Вход в бар «Стрелка» строго по QR-коду.

В летнем кинотеатре «Гаража» сегодня стартовала ретроспектива Аббаса Киаростами. Всего в ней будет пять блоков, каждый из которых расскажет об этапах творческой эволюции кинематографиста.

С 2 по 31 июля на Тверском бульваре можно посмотреть фотовыставку «„Сименс Энергетика“: от динамо-машин до электростанций». В экспозиции представлены редкие исторические иллюстрации и снимки, которые рассказывают о пути превращения маленькой берлинской телеграфно-строительной фирмы «Сименс и Гальске» в крупный концерн «Сименс Энергетика». Выставка посвящена 170-летию со дня подписания первого российского контракта компании. В выходные будет доступна VR-экскурсия.