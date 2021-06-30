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«Они нас посылают подальше, когда не выполняют законы»: Владимир Путин — о блокировке соцсетей

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:43

Во время «Прямой линии» Владимир Путин ответил на вопрос о блокировке зарубежных соцсетей, который ему задал тикток-блогер Никита Левинский.

Президент сказал, что у властей нет таких планов, а наоборот, они собираются сотрудничать с зарубежными компаниями. Однако Путин добавил, что есть проблемы, «которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют российские законы».

По его словам, российское правительство настаивает на том, чтобы международные платформы открывали полноценные представительства в стране. И уже с этими юридическими лицами можно вести диалог, отметил президент.

«А так мы им говорим: „Вы там распространяете детскую порнографию, инструкции по суициду или как изготавливать коктейли Молотова, вы должны это убрать“. Они нас просто не слушают, ну это же неправильно. Ни одна уважающая себя страна мира себя так не ведет. И в Европе, и тем более в Азии все настаивают на том, чтобы такая работа велась цивилизованно», — сказал президент.

Он также добавил, что если компании не будут открывать представительства или не будут прислушиваться к требования российского закона, то за этим последуют разные технические ограничения, например замедление скорости.

После ответа на вопрос блогера ведущая напомнила Путину про блокировку телеграма в России. Президент ответил: «По-моему, и с Telegram договорились, работает же, все нормально».

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