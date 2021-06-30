Генпрокуратура признала «Фонд Ходорковского» нежелательной организацией

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность четырех европейских организаций. Среди них — британский Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»), сообщается на сайте ведомства.

Вместе с фондом в список Минюста внесут его дочернюю структуру — Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»). Также нежелательными признали британскую организацию Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России») и французскую European Choice («Европейский выбор»).

«Их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — заявили в прокуратуре.

Сейчас в реестр Минюста входят 35 НПО, деятельность которых признана в России нежелательной. В их числе ликвидированная на данный момент «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, американский Национальный фонд демократии, Тихоокеанский центр защиты окружающей среды, «Всемирный конгресс украинцев», зарегистрированный в Канаде, и буддистское сообщество «Родники дракона».