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Владимир Путин рассказал, что привился «Спутником V»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:48

Президент России Владимир Путин прошел вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом политик заявил на пресс-конференции «Прямая линия».

Путина спросили, почему не было видео с вакцинации, на что он ответил: «Если бы прививку делали не в руку, а в другое место, тоже надо было бы на видео показывать?». Президент добавил, что «если сказал, что сделал, то, значит, сделал».

По словам Владимира Путина, его попросили не называть вакцину, которой он привился, чтобы не создавать конкурентных преимуществ. Затем он рассказал про преимущества препаратов «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» и наконец признался, что привился «Спутником».

«Именно этой вакциной прививают вооруженные силы, а я главнокомандующий», — сказал Путин. Он добавил, что его дочь тоже привилась «Спутником V».

Первую дозу вакцины от COVID-19 Владимир Путин получил 23 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин чувствует себя хорошо, а прививку сделал одним из российских препаратов: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

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