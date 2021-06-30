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Илон Маск: спутниковый интернет Starlink запустится в августе 2021 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:05

Спутниковый интернет Starlink запустят уже через пять недель — в августе 2021 года. Об этом объявил гендиректор SpaceX Илон Маск во время выступления на Всемирном конгрессе мобильной связи в Барселоне.

«В августе мы должны иметь глобальную связь везде, кроме полюсов», — сказал Маск. Ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что Starlink выйдет на глобальный рынок в сентябре этого года.

По словам Маска, спутниковый интернет заполнит пробелы между 5G и оптоволоконным кабелем. Это поможет 3–5% людей получить высокоскоростной интернет в самых труднодоступных местах. Он также отметил, что спутники Starlink вращаются вокруг Земли на расстоянии около 500 км, — примерно в два раза ближе, чем геосинхронные спутники. Это позволит интернету работать гораздо быстрее.

Тарелка спутникового интернета обойдется в 500 долларов (около 36 тысяч рублей), а ежемесячная подписка будет стоить одинаково «во всем мире, без учета налогов». Она будет подключаться к сети всего за пять минут и развивать скорость около 80 Мбит/с. Маск добавил, что компания уже разрабатывает терминалы нового поколения, которые предложат те же услуги, но по более низкой цене.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая SpaceX Илона Маска для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. По состоянию на 30 июня 2021 года космическая компания в ходе 30 запусков ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту 1672 спутников системы Starlink, всего их планируется 12 тыс.

В 2018 году SpaceX впервые запустила первые тестовые спутники для раздачи интернета по всему миру. Тогда компания заявила о намерении запустить еще 4500 штук. Зимой 2021 года открылся предзаказ на подключение Starlink за 99 долларов жителям США, Канады и Великобритании.

Роскосмос решил не отставать от SpaceX и в 2020 году запросил у правительства 1,5 трлн рублей на создание спутниковой системы «Сфера» — российского аналога Starlink. В корпорации считают, что проект Маска представляет угрозу для суверенитета страны.

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