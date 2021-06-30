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Центр «Насилию.нет»* оштрафовали на 50 тыс. рублей за отказ Анны Ривиной назвать паспортные данные

Виктория Шанина
Сегодня в 13:38

Перовский районный суд Москвы оштрафовал центр «Насилию.нет»* на 50 тыс. рублей за отказ главы организации Анны Ривиной предоставить свои паспортные данные Роскомнадзору. По закону она не должна была этого делать, пишет «Утопия».

Юрист со стороны центра Кирилл Коротеев отметил, что суд вынес решение, которое противоречит 51-й статье Конституции. Статья предполагает, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

«По закону суд не имел права требовать паспортные данные, так как они были у других органов. Виновата оказалась Анна Ривина, но оштрафовали центр. Это просто мухлеж, у меня нет слов», — заявил Коротеев.

Протокол на Анну Ривину составили 23 июня. Причиной стал отказ предоставить паспортные данные и документы, подтверждающие полномочия директора «Насилию.нет»*. На требование РКН Ривина ответила, что ведомству следует обратиться в Минюст, который располагает необходимыми данными. Роскомнадзор так и поступил, однако протокол все равно составил.

Кирилл Коротеев добавил, что у судьи был протокол также по другому штрафу, в котором были указаны данные Ривиной. Этот факт подтверждает, что документы директора центра были в наличии у РКН.

Организация планирует обжаловать решение суда, а в случае неудачи будет обращаться в Конституционный суд. «Прокуроры, например, не могут требовать паспортные данные. А Перовский суд говорит, что Роскомнадзор может — это неравенство для разных органов», — добавил Коротеев.

В конце 2020 года Минюст признал «Насилию.нет»* иностранным агентом. В марте этого года на организацию и ее основательницу Анну Ривину составили протоколы за нарушение закона об иноагентах. Ведомство обвинило центр в участии в политической деятельности из‑за кампании в поддержку закона о домашнем насилии, лекций Ривиной и акции против дискриминации женщин.

Позже глава центра сообщила, что от организации потребовали освободить арендуемое помещение в Москве. В нем «Насилию.нет»* принимает жертв домашнего насилия, проводит группы поддержки и устраивает образовательные мероприятия.

Организация направила требование признать незаконным решение министерства о ее включении в реестр иностранных агентов. Однако суд отклонил этот иск.

В апреле суд оштрафовал центр «Насилию.нет» на 300 тыс. рублей по закону об иноагентах, а в июне за нарушение этого же закона назначил штраф в размере 150 тыс. рублей Анне Ривиной.

* «Насилию.нет» включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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