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Украина обыграла Швецию со счетом 2:1 и впервые вышла в четвертьфинал Евро

Виктория Шанина
Сегодня в 8:34

Сборная команда Украины вырвала победу у Швеции во время матча 1/8 финала Евро-2020. Игра завершилась со счетом 2:1 и позволила украинцам впервые выйти в четвертьфинал чемипоната Европы по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго в Шотландии. Счет открыл полузащитник Украины Александр Зинченко на 27-й минуте, однако спустя 15 минут шведский футболист Эмиль Форсберг сравнял счет. Победный гол забил Артем Довбик в конце овертайма.

«Да-а-а-а, какая победа-а-а! Мы в ¼ Евро! Невероятное напряжение, сумасшедшее дополнительное время и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, респект — вы настоящие бойцы! Беседину — здоровья. Слава Украине!» — написал президент Украины Владимир Зеленский в твиттере.

Несколькими часами ранее сборная Англии обыграла Германию со счетом 2:0. В четвертьфинале команда сыграет с футболистами Украины.

Матч Швеция — Украина завершил 1/8 финала и определил пары четвертьфинала. 2 и 3 июля Швейцария сыграет против Испании, Бельгия против Италии, Чехия против Дании, а Украина против Англии.

Сборная Россия заняла четвертое место в группе и вылетела из чемпионата Европы еще до плей-оффа. Последней игрой для российских футболистов на Евро-2020 стал матч против Дании, который завершился со счетом 4:1 в пользу соперника.

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