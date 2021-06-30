Украина обыграла Швецию со счетом 2:1 и впервые вышла в четвертьфинал Евро

Сборная команда Украины вырвала победу у Швеции во время матча 1/8 финала Евро-2020. Игра завершилась со счетом 2:1 и позволила украинцам впервые выйти в четвертьфинал чемипоната Европы по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго в Шотландии. Счет открыл полузащитник Украины Александр Зинченко на 27-й минуте, однако спустя 15 минут шведский футболист Эмиль Форсберг сравнял счет. Победный гол забил Артем Довбик в конце овертайма.

«Да-а-а-а, какая победа-а-а! Мы в ¼ Евро! Невероятное напряжение, сумасшедшее дополнительное время и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, респект — вы настоящие бойцы! Беседину — здоровья. Слава Украине!» — написал президент Украины Владимир Зеленский в твиттере.