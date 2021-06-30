Пинг-понг, музыка и шоукейс именитых хаус-исполнителей: выходные с Jameson Yard и баром «Стрелка»

В эти выходные пройдут традиционные вечеринки Jameson Yard на территории бара «Стрелка». С мини-концертами выступят ветераны бара Deep Fried Friends, российский музыкант, живущий в Нью-Йорке, и диджеи, а завершится отдых дружеским турниром от Ping Pong Club Moscow. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

2 июля

23.00–4.00

Артисты: Lipelis, Arsenii, Sputnik, Holkin & The Papers

Несмотря на то, что Леонид Липелис редкий гость в Москв, его сеты становятся ярким событием на каждой вечеринке, а Jameson Yard называет диджея «скромным королем российского хауса». Вместе с ним выступят участники лейбла That’s a Steal, которые считают Липелиса своим идеологом.

За танцевальную музыку будут отвечать Егор Холкин, Ярослав Вялых (The Papers), Валера Sputnik и Арсений Тихоненко. Последний приедет прямиком из Нью-Йорка, а значит гостей проекта ждет масса новинок из бруклинских рекорд-шопов.