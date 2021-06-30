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Пинг-понг, музыка и шоукейс именитых хаус-исполнителей: выходные с Jameson Yard и баром «Стрелка»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:33

В эти выходные пройдут традиционные вечеринки Jameson Yard на территории бара «Стрелка». С мини-концертами выступят ветераны бара Deep Fried Friends, российский музыкант, живущий в Нью-Йорке, и диджеи, а завершится отдых дружеским турниром от Ping Pong Club Moscow. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

2 июля

23.00–4.00

Артисты: Lipelis, Arsenii, Sputnik, Holkin & The Papers
Несмотря на то, что Леонид Липелис редкий гость в Москв, его сеты становятся ярким событием на каждой вечеринке, а Jameson Yard называет диджея «скромным королем российского хауса». Вместе с ним выступят участники лейбла That’s a Steal, которые считают Липелиса своим идеологом.

За танцевальную музыку будут отвечать Егор Холкин, Ярослав Вялых (The Papers), Валера Sputnik и Арсений Тихоненко. Последний приедет прямиком из Нью-Йорка, а значит гостей проекта ждет масса новинок из бруклинских рекорд-шопов.

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3 июля

23.00–4.00

Deep Fried Friends
В субботу в стенах бара «Стрелка» появятся выпускники одноименного института — пятеро молодых профессионалов, частично архитекторы и урбанисты Deep Fried Friends. Впервые команда появилась в Strelka Bar в 2012 году, открыв серию эффектных событий — от бала на Красной площади до рейва в роскошных интерьерах ресторана «Турандот». Теперь организаторы настроены показать все лучшее из хауса и попа современного мира.

4 июля

12.00–23.00

Чемпионат Ping Pong Club Moscow
Первое мероприятие Ping Pong Club Moscow в летней серии от Jameson Yard и бара «Стрелка» прошло с аншлагом. В этот раз турнир по пинг-понгу должен получиться более камерным, так как система QR-пропусков просто не позволит собрать много людей. На фоне последних событий организаторы решили слегка переделать формат легендарного чемпионата Strelka Team Cup.

«Впервые турнир максимально стерильный от сторонних профессионалов, ветеранов клуба и ребят без прививок и свежих ПЦР-тестов. Новые лица, новый регламент, новые правила выживания. При этом — классический саунд-саппорт, праведный дух красивой битвы и поддержка рассаженных в шахматном порядке болельщиков. Приходите: Jameson в деле, а он знает толк в чистоте жанра», — сказал ведущий и соорганизатор Ping Pong Club Moscow Гена Рублев.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, вход на вечеринки Jameson Yard x Strelka Bar будет осуществляться только по QR-коду, который выдается вакцинированным от COVID-19 или переболевшим гражданам, а также тем, кто предоставил отрицательный ПЦР-тест.

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