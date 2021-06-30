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В России выявили 21 042 новых случаев коронавируса. У 14% из них болезнь проходит бессимптомно

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:53

В России за последние сутки выявили 21 042 случаев заражения коронавирусом — на 426 больше, чем вчера. У 2 951 (14%) человека болезнь проходит без клинических проявлений.

Суточный прирост заболевших в Москве снизился — с 6209 до 5823 человек. Следом идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Брянская области, Бурятия и Крым.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 514 599. За последние сутки вылечились 16 356 человек, за все время — 5 000 393. За сутки умерли 669 заболевших — это максимум с начала пандемии. Количество летальных исходов за весь период составило 135 214 человек.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 181,8 млн человек, 3,9 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (33,6 млн), на втором — Индия (30,3 млн). За ними идут Бразилия (18,5 млн) и Франция (5,8 млн).

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