В России выявили 21 042 новых случаев коронавируса. У 14% из них болезнь проходит бессимптомно

В России за последние сутки выявили 21 042 случаев заражения коронавирусом — на 426 больше, чем вчера. У 2 951 (14%) человека болезнь проходит без клинических проявлений.

Суточный прирост заболевших в Москве снизился — с 6209 до 5823 человек. Следом идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Брянская области, Бурятия и Крым.