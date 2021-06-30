«Стихи о неизвестном солдате»: Oxxxymiron выпустил клип на стихотворение Осипа Мандельштама

Команда планировала снять клип в Иерусалиме, но выезд в Израиль оказался невозможным из‑за пандемии. В итоге было решено использовать компьютерную графику.

Российский хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron опубликовал клип на трек «Стихи о неизвестном солдате». В основу песни легло одноименное стихотворение Осипа Мандельштама 1937 года.

«Надеюсь, что луч света, который несет конец одних времен и начало других, — этот Апокалипсис, о котором писал Мандельштам — связан с надеждой и справедливостью, как ни банально в такое верить. А иначе — зачем погиб сам Мандельштам и зачем работали мы?!» — отмечает Либеров.

Приуроченный ко дню рождения Осипа Мандельштама трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» вышел в середине января. Помимо трека Oxxxymiron, в релиз вошли еще 20 песен от современных музыкантов. В создании релиза приняли участие Noize MC, Shortparis, IOWA, «Свидание», Леонид Агутин, OQJAV и другие.