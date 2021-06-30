Турция разрешила въезд туристов с прививкой любой из российских вакцин

Турция принимает российских туристов, которые были привиты любой из отечественных вакцин. Об этом сообщает «Интерфакс».

В министерстве туризма страны уточнили, что въезд разрешен через 14 дней после второй дозы вакцины. Важно, чтобы сертификат о прививке был на английском языке.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Также в страну можно попасть со справкой о наличии антител, которая действует полгода, и отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 3 дня до поездки. Исключение составляют дети до 6 лет.

В конце апреля минздрав Турции зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Глава ведомства заявил, что препарат будут применять в экстренных ситуациях.

15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией из‑за резкого роста заболеваемости коронавирусом в стране. Позже вице-премьер Татьяна Голикова объявила о возобновлении полетов с 22 июня. В Росавиации сообщали, что выполнять рейсы можно будет из 32 городов.