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Marvel начала производство сиквела «Черной Пантеры» в Атланте

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:56

Студия Marvel приступила к съемкам сиквела «Черной Пантеры» в Атланте. Картина получила название «Черная Пантера: Ваканда навсегда», сообщает Variety.

К своим ролям вернутся все актеры, снимавшиеся в первом фильме, кроме Чедвика Боузмана, который умер в августе 2020 года из‑за рака толстой кишки. По словам главы студии Кевина Файги, замену на его роль искать не будут — создатели сосредоточатся на сюжетных линиях других персонажей.

«Без Чедвика эмоционально тяжело. Однако мы по-прежнему рады показывать поклонникам мир Ваканды. Мы постараемся сделать это так, чтобы Чедвик мог нами гордиться», — сказал он о сиквеле.

Режиссерское кресло займет Райан Куглер, который снимал первый фильм о супергерое из Ваканды. Детали сюжета пока не раскрываются. Известно только то, что премьера сиквела состоится в июле 2022 года.

«Черная Пантера» вышла в российских кинотеатрах 26 февраля 2018 года и стала одним из наиболее успешных фильмов Marvel, попав в десятку самых кассовых кинолент в истории. Ее сборы превысили 1,3 млрд долларов.

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