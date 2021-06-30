Роботы Boston Dynamics станцевали с BTS в новом видео от Hyundai Motor

Hyundai Motor выпустила видео, в котором роботы Boston Dynamics танцуют с южнокорейским бойз-бендом BTS. Таким образом компания отпраздновала успешное завершение сделки с производителем робопсов.

В ролике «Добро пожаловать в семью с BTS» робот Boston Dynamics прибывает на территорию студии Hyundai, где его уже ждет детский автомобиль Kid’s Nexo. Они проходят в здание через фейсконтроль и встречают там корейскую группу, с которой начинают танцевать под песню «Ioniq: I’m on It». Трек вышел в сентябре прошлого года в честь запуска электромобилей Hyundai Motor Ioniq.