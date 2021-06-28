перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Студию Лебедева» обвинили в сексизме из‑за анонса голосового помощника Альфа-банка 19:25
В Псковской и Тамбовской областях ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 18:57
В КНДР обратили внимание на худобу Ким Чен Ына. Возможно, так глава государства ищет лояльность 18:13
В Garage Screen стартует ретроспектива иранского режиссера Аббаса Киаростами 17:58
Jay Wennington/Unsplash Фестиваль Metal Over Russia перенесли на следующий год
Фестиваль Metal Over Russia перенесли на следующий год 17:52
Российские ученые выпустили первый в мире назальный спрей с антителами к возбудителям ОРВИ 17:20
Инспекторы по недвижимости разбирают летнюю веранду Powerhouse. Она превышает законную площадь Обновлено в 17:17
В петербургском «Манеже» открылась уличная выставка «Новые руины. Стекло» 17:00
Минздрав: в России от коронавируса привилось около 15% населения 16:54
«Форсаж-9» побил кассовый рекорд «Тихого места-2» с начала пандемии, собрав в США 70 млн долларов 16:39
Пресс-материалы В Петербурге пройдет первая «Коктейльная неделя» от барной команды El copitas
В Петербурге пройдет первая «Коктейльная неделя» от барной команды El copitas 16:12
Движение поездов на Филевской линии приостановили из‑за суперливня 15:50
Мария Мотузная пожаловалась на нарушения в больнице. Ее вызвал врач и пригрозил уголовным делом 15:33
В Петербурге пройдет научная конференция «Набоковские чтения» 15:19
Эксперты назвали TikTok главным распространителем суицидального контента в сети 15:00
Телеканал «360»/YouTube В Подмосковье разыграли квартиру среди вакцинированных. Победителя определил пес Тейлор и самолетики
В Подмосковье разыграли квартиру среди вакцинированных. Победителя определил пес Тейлор и самолетики 14:12
Вин Дизель планирует поставить мюзикл по мотивам «Форсажа» 14:08
Илон Маск разбогател почти на 10 млрд долларов за неделю 13:36
Джордж Мартин перепишет концовку «Игры престолов». Сериальный финал его разочаровал 12:32
В России выявили 21 650 новых случаев COVID-19 11:56
Отключить рекламу

В Garage Screen стартует ретроспектива иранского режиссера Аббаса Киаростами

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:58

В летнем кинотеатре Garage Screen 30 июня стартует ретроспектива Аббаса Киаростами — первого иранского режиссера, получившего «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Об этом «Афише Daily» рассказали представители «Гаража».

Программа ретроспективы запланирована до 8 сентября. Всего в ней будет пять блоков, каждый из которых расскажет об этапах творческой эволюции кинематографиста. Первый блок — «До революции» — будет посвящен ранним работам автора. Их покажут с 1 по 10 июля.

В Garage Screen представят короткометражные («Хлеб и проулок», «После уроков») и полнометражные («Жизненный опыт», «Путешественник») картины Киаростами, снятые в 1970-е годы до Исламской революции — и до трансформации художественной оптики режиссера.

Позднее в кинотеатре пройдут показы картин из блоков «Демонтаж четвертой стены», «Мировое признание», «Магия цифры» и «Возвращение к новому». Они расскажут о рефлексии Киаростами о природе кино, его переходе на цифровые камеры, а также экспериментах с киноязыком.

Узнать подробнее о фильмах из блока «До революции» можно на сайте музея «Гараж». Посмотреть полную программу ретроспективы, а также ознакомиться с ее расписанием и купить билеты на сеансы можно здесь.

События недели на afisha.ru
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
хип-хоп
«Locals Only»: «Лауд», «Хлеб», MC Сенечка, Дора, Noize MC
Фестиваль урбан-культуры с кумирами тинейджеров
драма
Звук металла
Первоклассный кинематографический роман о суровом испытании
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Аббас Киаростами
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить