В Garage Screen стартует ретроспектива иранского режиссера Аббаса Киаростами

В летнем кинотеатре Garage Screen 30 июня стартует ретроспектива Аббаса Киаростами — первого иранского режиссера, получившего «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Об этом «Афише Daily» рассказали представители «Гаража».

Программа ретроспективы запланирована до 8 сентября. Всего в ней будет пять блоков, каждый из которых расскажет об этапах творческой эволюции кинематографиста. Первый блок — «До революции» — будет посвящен ранним работам автора. Их покажут с 1 по 10 июля.

В Garage Screen представят короткометражные («Хлеб и проулок», «После уроков») и полнометражные («Жизненный опыт», «Путешественник») картины Киаростами, снятые в 1970-е годы до Исламской революции — и до трансформации художественной оптики режиссера.