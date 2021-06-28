В Garage Screen стартует ретроспектива иранского режиссера Аббаса Киаростами

В летнем кинотеатре Garage Screen 30 июня стартует ретроспектива Аббаса Киаростами — первого иранского режиссера, получившего «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Об этом «Афише Daily» рассказали представители «Гаража».
Программа ретроспективы запланирована до 8 сентября. Всего в ней будет пять блоков, каждый из которых расскажет об этапах творческой эволюции кинематографиста. Первый блок — «До революции» — будет посвящен ранним работам автора. Их покажут с 1 по 10 июля.
В Garage Screen представят короткометражные («Хлеб и проулок», «После уроков») и полнометражные («Жизненный опыт», «Путешественник») картины Киаростами, снятые в 1970-е годы до Исламской революции — и до трансформации художественной оптики режиссера.
Позднее в кинотеатре пройдут показы картин из блоков «Демонтаж четвертой стены», «Мировое признание», «Магия цифры» и «Возвращение к новому». Они расскажут о рефлексии Киаростами о природе кино, его переходе на цифровые камеры, а также экспериментах с киноязыком.
Узнать подробнее о фильмах из блока «До революции» можно на сайте музея «Гараж». Посмотреть полную программу ретроспективы, а также ознакомиться с ее расписанием и купить билеты на сеансы можно здесь.