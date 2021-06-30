Канье Уэст подал в суд на торговую сеть Walmart за продажу поддельных сланцев Yeezy

Канье Уэст подал в суд на крупнейшую сеть оптовой и розничной торговли Walmart, обвинив в плагиате сланцев Yeezy Foam Runner. Компания приостановила продажу обуви.
Рэпер потребовал от компании сотни миллионов долларов компенсации за явную имитацию дизайна его сланцев. Они продавались за 24,99 доллара и рекламировались на сайте как «Летняя пляжная обувь Foam Runner для мужчин, женщин и детей».
Официальная стоимость оригинальной модели 75 долларов, но из‑за высокого ажиотажа сланцы быстро раскупили, и теперь перекупщики продают их за 475 долларов.
«Поведение Walmart вредит и будет продолжать вредить Уэсту и Yeezy, не оставляя им другого выбора, кроме как подать в суд, чтобы остановить недобросовестную конкуренцию компании, которая извлекает выгоду из популярности обуви», — сказано в иске.
25 июня Walmart удалила копию обуви с сайта, но они все еще представлены на сторонних сайтах, таких как Etsy. Компания подчеркнула, что продукт продавался через посредника, а не через саму фирму.
«Мы серьезно относимся к подобным заявлениям и ответим в суде соответствующим образом после того, как нам будет предоставлен иск», — сказал представитель торговой сети.
Судебные разбирательства между Walmart и Уэстом начались еще весной. Тогда компания подала иск на рэпера из‑за похожего логотипа сети и Yeezy. Уэст показал его дизайн в 2020 году, а Walmart использует свой товарный знак с 2007 года.