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Канье Уэст подал в суд на торговую сеть Walmart за продажу поддельных сланцев Yeezy

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:11

Канье Уэст подал в суд на крупнейшую сеть оптовой и розничной торговли Walmart, обвинив в плагиате сланцев Yeezy Foam Runner. Компания приостановила продажу обуви.

Рэпер потребовал от компании сотни миллионов долларов компенсации за явную имитацию дизайна его сланцев. Они продавались за 24,99 доллара и рекламировались на сайте как «Летняя пляжная обувь Foam Runner для мужчин, женщин и детей».

Официальная стоимость оригинальной модели 75 долларов, но из‑за высокого ажиотажа сланцы быстро раскупили, и теперь перекупщики продают их за 475 долларов.

«Поведение Walmart вредит и будет продолжать вредить Уэсту и Yeezy, не оставляя им другого выбора, кроме как подать в суд, чтобы остановить недобросовестную конкуренцию компании, которая извлекает выгоду из популярности обуви», — сказано в иске.

© walmart.com
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© kimkardashian/Instagram
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25 июня Walmart удалила копию обуви с сайта, но они все еще представлены на сторонних сайтах, таких как Etsy. Компания подчеркнула, что продукт продавался через посредника, а не через саму фирму.

«Мы серьезно относимся к подобным заявлениям и ответим в суде соответствующим образом после того, как нам будет предоставлен иск», — сказал представитель торговой сети.

Судебные разбирательства между Walmart и Уэстом начались еще весной. Тогда компания подала иск на рэпера из‑за похожего логотипа сети и Yeezy. Уэст показал его дизайн в 2020 году, а Walmart использует свой товарный знак с 2007 года.

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