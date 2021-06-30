Канье Уэст подал в суд на торговую сеть Walmart за продажу поддельных сланцев Yeezy

Канье Уэст подал в суд на крупнейшую сеть оптовой и розничной торговли Walmart, обвинив в плагиате сланцев Yeezy Foam Runner. Компания приостановила продажу обуви.

Рэпер потребовал от компании сотни миллионов долларов компенсации за явную имитацию дизайна его сланцев. Они продавались за 24,99 доллара и рекламировались на сайте как «Летняя пляжная обувь Foam Runner для мужчин, женщин и детей».

Официальная стоимость оригинальной модели 75 долларов, но из‑за высокого ажиотажа сланцы быстро раскупили, и теперь перекупщики продают их за 475 долларов.

«Поведение Walmart вредит и будет продолжать вредить Уэсту и Yeezy, не оставляя им другого выбора, кроме как подать в суд, чтобы остановить недобросовестную конкуренцию компании, которая извлекает выгоду из популярности обуви», — сказано в иске.