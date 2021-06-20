Возобновление рейсов в Турцию, шедевры барокко в мусорном баке и другие новости дня

В России выявили 17 611 новых случаев коронавируса — на 295 меньше, чем вчера. В Москве суточный прирост тоже, наконец, снизился — 8305.

Собянин объяснил повторные заболевания COVID-19 в столице распространением индийского штамма. По его словам, москвичи уже не заражаются уханьским вариантом.

В Нижегородской области запретили вступать в брак без вакцины или отрицательного теста на коронавирус. В Петербурге из‑за антиковидных мер сорвали фестиваль Odyssey.

В возрасте 84 лет умер тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко. По данным СМИ, у него был COVID-19.

Студентку из США, пропавшую под Нижним Новгородом, нашли мертвой. По подозрению в ее убийстве задержан местный житель, неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления.

«Победа» с 1 июля возобновит рейсы в Турцию. Самолеты будут летать ежедневно из московского Внуково в аэропорты Анталья и Газипаша.

Евгений Гришковец заявил, что готов извиниться перед Земфирой за резкое высказывание. Он назвал певицу наркоманкой с наркоманскими песнями, комментируя ее последний альбом.

Российские школьницы стали абсолютными чемпионками первой Европейской олимпиады по информатике для девочек. Они завоевали четыре золотые медали, оставив соперниц далеко позади.

В Германии две ценные картины XVII века нашли в мусорном баке. Кто выкинул работы, которые могут стоить сотни тысяч евро, неизвестно.

Фанаты фильма «Бэтмен III: Навсегда» 1995 года запустили флешмоб #ReleasetheSchumacherCut («Выложите версию Шумахера»). Ходят слухи, что режиссерская версия мрачнее и длиннее кинотеатрального варианта.

Warner Bros. снимет фильм про жизнь и творчество соул-исполнителя Марвина Гея. Одним из продюсеров выступит Dr. Dre.

Хоакин Феникс и Руни Мара сыграют главные роли в новом фильме Линн Рэмзи «Полярная звезда». Это будет четвертый совместный кинопроект голливудской пары.

Modest Mouse выпустили сингл «The Sun Hasn’t Left». Он появится на первом за шесть лет альбоме инди-рокеров, выход которого намечен на 25 июня.