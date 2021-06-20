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Modest Mouse выпустили сингл «The Sun Hasn’t Left»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:27

В преддверии нового альбома американские инди-рокеры выпустили еще один трек с него — «The Sun Hasn’t Left».

Послушать композицию можно на всех популярных стриминговых площадках и ютьюб-канале музыкантов.

«The Sun Hasn’t Left» — третий сингл с грядущего альбома «The Golden Basket», который выйдет уже на следующей неделе, 25 июня, и станет первым за шесть лет полноформатным релизов рокеров. Ранее Modest Mouse делились треками «We Are Between» и «Leave A Light On».

Modest Mouse, одна из главных инди-групп нулевых, в десятых не частила с релизами. Предыдущий полноценный альбом американцев — «Strangers to Ourselves» — вышел в 2015 году, а его в свою очередь пришлось ждать целых восемь лет.

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