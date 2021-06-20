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Умер тележурналист Анатолий Лысенко. Ему было 84 года

Семён Гудошников
Сегодня в 13:48

В возрасте 84 лет умер тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОТР.

Там отметили, что Лысенко умер после продолжительной болезни. По данным Baza, у журналиста был COVID-19.

С 1987 по 1990 год Лысенко возглавлял программу «Взгляд», а позже стал генеральным директором ВГТРК. В 1996–2000 годах был главой комитета по телекоммуникациям и СМИ московского правительства. Участвовал в создании телеканала «ТВ-Центр».

С 2003 года Лысенко был президентом Международной Академии Телевидения и радио. В 2012-м назначен генеральным директором Общественного телевидения России.

Лысенко — лауреат множества премий и профессиональных наград: Государственной премии СССР, премии Союза журналистов России, награжден орденами «Дружбы» и «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней.

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