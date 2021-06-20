Warner Bros. снимет фильм про жизнь и творчество Марвина Гэя. Одним из продюсеров стал Dr. Dre

Киностудия Warner Bros. приобрела права на производство фильма про соул-исполнителя Марвина Гэя «Что происходит». Режиссером и продюсером биографической картины выступит Аллен Хьюз вместе с рэпером Dr. Dre, бизнесменом Джимми Айовином, Эндрю Лазаром и вдовой Гэя Ян. Об этом пишет Deadline.

Для съемок Warner Bros. купила сценарий у поэта и драматурга Маркуса Гардли, а также поместье Гэя и звукозаписывающую компанию «Мотаун», где он работал много лет, — последнее позволит студии использовать все песни исполнителя в будущем фильме.

Хьюз поделился, что песни Гэя значат многое в его жизни. «Какой яркий жизненный луч кроется в этом голосе — небесном, но пронизанном болью, агонией и экстазом одновременно», — сказал режиссер и сравнил певца с Моцартом. По его словам, первым с предложением снять биографическую ленту к нему пришел Dr. Dre, позже к ним подключились Айовин и Лазар.

Согласно информации издания, бюджет «Что происходит» составляет 80 млн долларов — это самая большая сумма в истории, вложенная в производство афроамериканского музыкального биографического фильма. Создатели отмечают, что в картине про творчество и последний концертный тур Гэя будет много музыки, поэтому это не классический байопик. На 90% в ленте будет использован оригинальный голос Гэя.

Съемки стартуют в 2022 году, а в кинотеатрах и на HBO Max «Что происходит» выйдет в 2023 году. Актера на главную роль пока продолжают искать.

Марвин Гэй — один из основоположников ритм-энд-блюза и первая суперзвезда «Мотауна». «Афиша» составляла подробный путеводитель по дискографии одного из лучших афроамериканских музыкантов в истории.