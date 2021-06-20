В Германии две ценные картины XVII века нашли в мусорном баке. Кто их выкинул, неизвестно

В придорожном мусорном баке у автомагистрали A7 в Баварии были найдены два полотна XVII века. Мужчина обнаружил их еще в прошлом месяце и передал полиции Кельна, пишет Би-би-си.
Сейчас правоохранители хотят узнать, кто был владельцем картин и как они оказались среди мусора. Пока в связи с пропажей никто не обращался в полицию.
Предполагается, что это работы голландского художника Самуэля ван Хогстратена и итальянца Пьетро Беллоти. По предварительной оценке искусствоведа, обе картины — подлинники.
Одна из работ — портрет мальчика в красной шляпе авторства ван Хогстратена, который жил в Нидерландах в 1627–1678 годах. Вторая — автопортрет Беллоти, жившего в Италии в 1625–1700 годах. Датировка картин неизвестна.
Хогстратен известен своими экспериментами с перспективой и художественной техникой, которая придает работе трехмерный вид. Он учился живописи в Амстердаме у великого мастера эпохи барокко Рембрандта.
Работы Хогстратен продавались за крупные суммы. В 2018 году его полотно «Распятие» ушло с молотка за 285 тыс. фунтов стерлингов (28,7 млн рублей), в 2019-м картина с изображением пастушки — за 58 тыс. евро (5 млн рублей).
Беллоти — менее знаменитый художник эпохи барокко, о жизни которого мало что известно. На сайте швейцарской галереи Canesso сказано, что он был учеником итальянца Джироламо Форабоско в Венеции, а также был особенно неравнодушен к портретной живописи, к которой подходил с гуманностью и натурализмом.